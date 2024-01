Gattinara installa altre telecamere per contrastare la “malamovida”. Occhi elettronici in regione Crosa e nel nuovo parcheggio in centro per frenare i vandalismi.

Contro i fenomeni di vandalismo e “malamovida” la città di Gattinara si tutela continuando a potenziare il sistema di videosorveglianza. Nei giorni scorsi sono stati installati altri occhi elettronici in nuovi punti ritenuti maggiormente interessati dalle azioni di disturbo alla quiete pubblica.

Sono stati aggiunti dispositivi di controllo in regione Crosa e nel parcheggio realizzato recentemente in centro, nella nuova piazza Martiri delle Foibe.

«Ma abbiamo anche ottimizzato la ricezione del segnale, in modo da avere immagini sempre più nitide di cui disporre in caso di azioni non consone alla civile convivenza – spiega il vicesindaco Daniele Baglione -. Tutti gli anni esaminiamo la situazione. In questo caso abbiamo installato telecamere in zone in cui non eravamo ancora coperti completamente».

Ma non si può “coprire” tutto

Anche se ormai molte parti del territorio comunale sono sorvegliate, bisogna anche dire non è possibile monitorare completamente la città. «Non si può piazzare una telecamera ogni dieci metri – conferma Baglione -. Sarebbe tecnicamente impossibile realizzare un impianto tanto complesso e non si riuscirebbe ad avere un segnale accettabile su tutti i dispositivi. Ogni occhio elettronico spazia su un ampio raggio d’azione e, tutti insieme, ci permettono di controllare ampi scampoli di città».

A Gattinara le telecamere sono una cinquantina, «un numero elevato, considerato il numero di abitanti. Continueremo a incrementare il controllo finché non otterremo la massima sicurezza per i nostri cittadini».

Le segnalazioni dei cittadini

Cittadini che spesso segnalano situazioni disdicevoli attraverso vari canali, non ultimi i social, A Gattinara emergono spesso problemi legati al danneggiamento di vetture o abitazioni, di sporcizia lasciata soprattutto nel weekend in strade e vicoli, di rumori molesti notturni, dovuti al girovagare di persone che si attardano per le vie nel fine settimana.

E proprio recentemente è partita una raccolta firme, organizzata dall’Anpi gattinarese, per sensibilizzare le autorità sulla “malamovida” e per chiede un tavolo di confronto con le diverse autorità competenti per trovare risposte al fenomeno.