Gattinara piange Bruno Caraceto: ex presidente Acli, fu consigliere comunale

E’ stato celebrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 gennaio, il funerale di Bruno Caraceto: una persona che rappresentava un pezzo della storia politica e sociale di Gattinara.

Ex esponente della vecchia Democrazia Cristiana, consigliere comunale e provinciale, nonchè attualmente presidente onorario delle Acli, Caraceto è scomparso mercoledì a 93 anni. Personaggio molto conosciuto, non solo in città, aveva gestito con la famiglia lo storico “Baretto”. Nel 2022, a 43 anni dalla chiusura del bar, alcuni clienti gli avevano organizzato una festa a sorpresa che aveva richiamato una settantina di persone in città.

Il ricordo dell’amico Giuliano Bugnolo

«Purtroppo ha lasciato questa vita terrena anche il caro Bruno Caraceto – scrive l’amico Giuliano Bugnolo, persona di riferimento dell’Acli Gattinara -, figura storica importantissima delle Acli cittadine, sodalizio che ha presieduto per parecchi anni in passato di cui era presidente onorario, sempre presente e disponibile verso chiunque».

«Avrò incessantemente impresso nella memoria il suo appoggio costante in ogni occasione, quel suo bellissimo e rispettoso modo di fare con le persone e il suo sorriso. Bruno ci mancherà davvero tanto».

Bruno Caraceto ha lasciato la moglie Ada e i figli Claudia, Simonetta e Giancarlo con le rispettive famiglie.

