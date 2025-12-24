Gattinara piange Erenio Travostino: fu tra i fondatori del gruppo Aib. In mattinata il funerale nella chiesa di località San Bernardo. Pioggia di messaggi sui social.

Gattinara piange Erenio Travostino: fu tra i fondatori del gruppo Aib

Sono stati celebrati nella mattinata di ieri, martedì 23 dicembre, alle 10, nella chiesa di San Bernardo a Gattinara, i funerali di Erenio Raudio Travostino, scomparso all’età di 77 anni. Al termine della funzione religiosa, il feretro è poi stato accompagnato verso il tempio crematorio di Trecate.

Residente a Borgosesia, Travostino ha lasciato la moglie Daniela, la figlia Chiara con Massimo, gli amati nipoti Mattia e Beatrice, la sorella Gabriella e tutti coloro che gli hanno voluto bene. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte alla squadra Aib di Gattinara, realtà con cui Erenio ha condiviso un lungo e profondo legame.

LEGGI ANCHE: Gattinara piange Tiziana Petterino, aveva solo 62 anni

Tra i dondatori della squadra antincendi

Proprio i volontari dell’Aib (antincendi boschivi) di Gattinara hanno voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio, unendosi al dolore dei familiari per la perdita di un socio fondatore che ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita del gruppo. Un impegno, il suo, portato avanti con dedizione e spirito di servizio, sempre a favore della comunità.

Numerosi anche i messaggi di affetto e ricordo sui social, dove amici e conoscenti hanno voluto salutare Erenio. «Condoglianze ai familiari per la perdita di una cara persona che ha messo il volontariato tra le cose importanti della sua vita», scrive un’amica. Un’altra aggiunge: «Erenio sei stato una grande persona». E ancora: «Con grandissimo dispiacere apprendo la notizia, ciao Erenio».

Lo ricorda anche il vice sindaco Daniele Baglione: «Purtroppo oggi è giunta questa bruttissima notizia. Ci uniamo al lutto dei familiari per la scomparsa di un grande volontario… Ciao Erenio!» Un ultimo saluto che testimonia quanto Erenio Travostino fosse stimato e ricordato, non solo per il suo ruolo nell’Aib, ma soprattutto per il suo impegno umano e civile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook