Gattinara piange Remo, morto in un incidente di moto

«Tutti noi della taverna siamo vicini alla famiglia di Remo Filippone Bavash. Ti ricorderemo sempre per tutto ciò che hai fatto per la tua città, per il carnevale, per tutti noi… Abbiamo perso un altro pezzo di noi». Così la taverna Malmustùs ricorda sulla propria pagina sociale Remo Filippone, il settantenne che ieri sera, domenica 12 maggio, ha perso la vita in un incidente di moto.

L’uomo era ben conosciuto in città. Appassionato di moto, era tra i più assidui protagonisti del carnevale cittadino, in particolare come “fasulèe”, vale a dire coloro che si occupano della fagiolata.

L’incidente di ieri pomeriggio

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 sulla strada provinciale 229 che collega Borgomanero e Gozzano. Si tratta della parte sud della tangenziale, nella località di Santa Cristina. La moto di Remo Filippo ha impattato contro un’auto all’altezza di una rotonda. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Terribile l’impatto che non ha lasciato scampo al motociclista: il gattinarese è stato sbalzato dalla sella, ed è finito sull’asfalto procurandosi gravissimi traumi.

Sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza medicalizzata del 118. Gli operatori sanitari però giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il motociclista non ha mai ripreso conoscenza dopo il terribile impatto. La strada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista, sotto choc per quanto successo.

