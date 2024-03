Gattinara ricorda l’ex postino “Pino” Cometto: una vita con la Juve nel cuore. Per più di trent’anni ha portato la corrispondenza nelle case dei cittadini.

Gattinara ricorda l’ex postino “Pino” Cometto: una vita con la Juve nel cuore

La città di Gattinara piange per la scomparsa di Giuseppe Cometto, da tutto conosciuto come “Pino”. L’uomo si è spento all’età di 87 anni. In paese era un volto noto in quanto per oltre 30 anni ricoprì il ruolo di postino.

«Mio papà cominciò la sua carriera lavorativa facendo l’agricoltore. In seguito, dopo una brutta vicenda, decise di intraprendere un nuovo capitolo della sua vita – racconta il figlio Mauro -. Entrò alle Poste ed iniziò a distribuire la corrispondenza nel 1968. Portò avanti questo mestiere sino al 2001».

Quando i portalettere usavano mezzi propri

Riconoscere Pino era semplice. «Una volta i postini non avevano i veicoli aziendali – prosegue -, impiegavano i loro mezzi. E lui girava con un “Sì Piaggio” grigio: era inconfondibile».

Tantissime le persone che conobbe nel corso della sua vita. «Parecchi i cittadini che alla fine si erano affezionati a lui, mi raccontava sempre tanti aneddoti sul suo lavoro – mette in luce Mauro -. In passato c’era un giro di corrispondenza superiore a quello odierno e lui lavorava davvero moltissimo. Conosceva davvero ogni angolo di Gattinara e anche quando qualche collega più giovane aveva bisogno di aiuto, lui era sempre ben disposto ad aiutare».

Cometto aveva fatto del lavoro una passione. «Tanti sono stati coloro che sia al momento del rosario che a quello del funerale hanno voluto partecipare al nostro dolore – sottolinea il figlio -. Ho ricevuto molte testimonianze d’affetto e diversi sono stati coloro che hanno ringraziato mio padre per il lavoro che ha svolto».

Il cuore per la Juventus

Era un grande tifoso della Juventus. «Amava questa squadra calcistica ed infatti anche in occasione del funerale è stata posata una sciarpa bianco nera sul feretro a testimonianza del suo amore verso la Juve. Tra l’altro ha sempre partecipato anche alle partite: è andato in curva sino al periodo del Covid. Ha avuto l’abbonamento per seguire la sua squadra del cuore per circa 40 anni».

Da qualche tempo Cometto stava affrontando problematiche di salute e sabato si è spento all’ospedale di Vercelli. Ha lasciato il figlio Mauro, le nipoti Giancarla e Renata. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Gattinara. La salma ha proseguito il suo viaggio verso il cimitero di Arborio.