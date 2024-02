Gattinara ricorda Vincenzo Dadaglio, cuoco e amico delle associazioni. Morto a 80 anni, aveva lavoratonei ristoranti della bassa Valsesia, ma anche all’estero.

Era un cuoco molto conosciuto in zona e con una lunga esperienza professionale all’estero. La comunità di Gattinara ricorda Vincenzo Dadaglio, 80 anni, scomparso l’altra settimana. L’uomo si è spento all’ospedale di Borgomanero lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.

Prima di andare in pensione aveva lavorato come cuoco per tutta la vita. «Aveva lavorato in diversi locali da Prato Sesia a Ghemme – racconta l’amico Franco Pasella -. Inoltre aveva fatto un periodo all’estero facendosi conoscere per la sua grande capacità nel preparare manicaretti ai fornelli. Era proprio bravo nel suo mestiere».

Ai fornelli anche in pensione

Vincenzo Dadaglio amava a tal punto cucinare che quando terminò la sua carriera lavorativa andò ad aiutare in qualità di volontario alcune associazioni in occasione di eventi speciali. Tra le realtà che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il gattinarese c’è l’associazione Cuncordu, che è un punto di riferimento per tutti coloro che hanno origini sarde.

«Vincenzo non era sardo – precisa Pasella -: il bel rapporto con la nostra associazione era dovuto proprio al fatto che ci dava sempre un aiuto quando avevamo bisogno, in particolare durante la festa dell’Uva. Non facevi in tempo a chiamarlo che lui era subito presente e disponibile. So anche che oltre a noi dava un contributo a qualche tabina quando avevano necessità».

Vedovo da un anno

La vita di Vincenzo era stata segnata poco tempo fa dalla perdita della moglie. «Un anno fa morì la moglie – prosegue l’amico – e per lui fu una grave perdita. Anche lei era molto conosciuta in paese: era stata infermiera quando ancora era operativo l’ospedale di Gattinara».

In bassa Valsesia Dadaglio è conosciuto anche per un altro motivo. La figlia Silvia infatti è la titolare di un esercizio commerciale a Lozzolo.