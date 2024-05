Gattinara sistema gli storici portici del centro: partiti i lavori. I passaggi lungo i corsi saranno tinteggiati e ristrutturati. Zero costi per i proprietari degli immobili.

Gattinara sistema gli storici portici del centro: partiti i lavori

Al via il restyling dei portici di Gattinara. Sono partiti l’altro giorno i lavori di riqualificazione dei loggiati del centro storico, uno degli interventi più attesi tra quelli finanziati con bando regionale per il Distretto urbano del commercio.

Grazie a 250mila euro a fondo perduto sarà completamente riqualificato il sistema architettonico che si snoda nella parte centrale dei quattro corsi, in concomitanza con piazza Italia. Le operazioni riguardano la tinteggiatura e la sistemazione di tutte le parti ammalorate, mentre verrà posato un nuovo sistema di illuminazione.

Zero costi per i proprietari

I portici, che strutturalmente fanno parte di immobili privati, saranno sistemati senza gravare in alcun modo sui proprietari.

«Si tratta di un progetto finalizzato a dare un nuovo volto al centro storico della città – spiega il vice sindaco Daniele Baglione -. L’amministrazione per questo è impegnata in un gioco di squadra che coinvolge oltre ai cittadini, anche gli operatori commerciali della zona. Riqualificare i portici significa dare lustro ulteriore all’intera città e valorizzare le attività commerciali che si affacciano sui corsi principali; significa soprattutto contribuire a rendere Gattinara più bella, rilanciando il piccolo commercio nell’intera zona».

Un “salotto” nel centro cittadino

I portici sono uno spazio molto vissuto dai gattinaresi, ma da tempo necessitano di un intervento di riqualificazione. L’obiettivo del progetto è rendere i porticati luoghi più ordinato, curati, con uniformità dei colori, e anche più sicuri grazie alla nuova illuminazione. «L’idea progettuale è quella di creare uno spazio piacevole di ritrovo e aggregazione, con la posa di nuovi elementi di arredo urbano»

Lavori finiti a settembre

La realizzazione del progetto richiederà alcuni mesi di lavoro. Il calendario delle operazioni è stato suddiviso in step per non recare disagio agli operatori commerciali che hanno la propria attività sotto i portici. La conclusione è prevista entro settembre, anche per rispettare i tempi del finanziamento.

«I portici – spiega Baglione – saranno divisi in settori, ed ogni settore avrà il suo intervento specifico, che seguirà una sua cronologia. Durante i lavori, sarà sempre garantito l’accesso agli esercizi commerciali».

