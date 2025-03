Giallo a Gattinara: al cimitero trovato il corpo bruciato di un uomo. Macabra scoperta, partite le indagini per dare un nome alla vittima.

Giallo a Gattinara: al cimitero trovato il corpo bruciato di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo, completamente bruciato, è stato trovato nella zona del cimitero di Gattinara. Al momento le informazioni sono molto scarne: le indagini sono appena partite per cercare di dare un nome a questo corpo, e per capire che cosa sia accaduto. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il personale del 118, che comunque non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non si sa altro e si attendono quindi notizie da parte delle autorità per fare luce su questo giallo.

