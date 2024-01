Giubbotto antiproiettile al sindaco di Lozzolo: «Visto che sei amico di Delmastro…» Il dono delle maschere dedicato al colpo di pistola diventato un caso nazionale.

Ha preso il via domenica il carnevale 2024 a Lozzolo. E c’è stato spazio anche per un po’ di satira legata al caso nazionale dello sparo di Rosazza, che ha sollevato un vespaio intorno al deputato vercellese Emanuele Pozzolo. E dove purtroppo è rimasto ferito un 31enne, per fortuna in maniera non grave. Con il gruppo musicale “y Amis” e numerose maschere della Valsesia il paese ha dato il via al periodo di carnevale.

Dopo la consegna delle chiavi del sindaco Roberto Sella alle maschere ha preso il via il corteo per le vie del paese. Ma prima c’è stata l’immancabile gag delle maschere. E quest’anno, vista l’amicizia con l’onorevole Andrea Delmastro (originario di Lozzolo dove ha ancora molti parenti) e gli ultimi episodi di Capodanno è stato donato al sindaco un giubbotto antiproiettile. Come a dire: per stare più sicuri quando ci si avvicina a Delmastro…

Un corteo con bambini e famiglie

Dopo il corteo pranzo all’oratorio molto partecipato da diverse famiglie. Tanti anche i bambini che hanno preso parte alla festa.

Il programma del carnevale di Lozzolo proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti, mentre le maschere rappresenteranno il paese nei vari veglioni e nelle feste che sono in programma prossimamente soprattutto nel Vercellese e in Valsesia. Da anni Lozzolo ha riscoperto ormai le storiche maschere, ma anche la tradizione carnevalesca con un vero e proprio comitato che si è messo all’opera per mantenere viva la manifestazione.