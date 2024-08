Gli alpini di Gattinara festeggiano i 95 anni con la festa alla Torre. LE FOTO

Gli alpini di Gattinara festeggiano i 95 anni con la festa alla Torre. Lo scorso fine settimana giorni di intensi appuntamenti tra dj, bande musicali e il pranzo.

In attesa di celebrare il centenario della fondazione, tra cinque anni, il gruppo alpini di Gattinara ha “scaldato i motori” con i festeggiamenti del 95esimo anniversario.

L’occasione è stata la tradizionale festa estiva che si è svolta lo scorso fine settimana alla Torre delle Castelle.

Tre giorni di intensi appuntamenti

Sono stati tre giorni di intensi appuntamenti, che come sempre hanno attirato tantissima gente. A partire dalla serata di venerdì, a cui hanno partecipato moltissimi giovani per la discoteca sotto le stelle con i deejay Comix e Fazza.

Il giorno successivo si è tenuto il tradizionale pranzo offerto dal gruppo alle persone diversamente abili, mentre la giornata di domenica è stata dedicata alle celebrazioni per l’importante ricorrenza dalla nascita degli alpini gattinaresi.

La cerimonia

«La cerimonia è stata molto semplice e gradita da un folto pubblico – afferma il capogruppo Dino Marcolongo -, che è salito alla Torre delle Castelle nonostante la giornata di grande caldo. Per l’occasione abbiamo voluto la presenza della banda cittadina Santa Cecilia e del labaro della Sezione Valsesiana».

«I musici hanno eseguito l’inno nazionale e proposto i brani più amati dagli alpini, suonando anche il “Silenzio” all’alzabandiera davanti al monumento. I gruppi provenienti dalla Valsesiana e oltre si sono schierati sul piazzale con i loro gagliardetti, mentre gli alpini di Gattinara hanno sfilato con il vessillo».

«Al nostro fianco, il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione. Era presente anche la bandiera del Comune, il presidente e alcuni consiglieri della Valsesiana e il “nostro” consigliere nazionale, Paolo Saviolo».

Un pranzo per 76 commensali

Il primo cittadino ha effettuato un breve intervento, sottolineando l’importanza dell’evento, così come il consigliere nazionale Saviolo. Il capogruppo ha infine ringraziato tutti i presenti e, in particolare, il gruppo delle donne, preziosissima presenza all’interno del sodalizio.

Al termine dei discorsi è iniziato il pranzo, a cui hanno partecipato 76 persone. «Oltre ai commensali che avevano effettuato la prenotazione, molte persone salite per la cerimonia hanno deciso di fermarsi per il pranzo».

Marcolongo pone le basi per il centesimo anniversario. «Vorremo fare una cerimonia importante, probabilmente nella nostra sede cittadina, perché abbiamo il sentore che saranno in molti a voler partecipare. Auspico che molte persone vorranno collaborare in questo evento molto speciale».

I volontari della croce rossa italiana, con i mezzi navetta, hanno portato i partecipanti alla festa da Villa Paolotti alla Torre. Presente anche il servizio di assistenza dal nucleo bassa valsesia.

