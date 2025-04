I pescatori di Gattinara salvano i pesci intrappolati dopo la piena. LE FOTO

I pescatori di Gattinara salvano i pesci intrappolati dopo la piena. L’alluvione dell’altra settimana aveva ostruito un ramo del Sesia che ora si sta prosciugando.

Quintali di pesci spiaggiati, ma ancora vivi, sono stati recuperati nel Sesia dai pescatori di Gattinara. La piena dell’altra settimana ha portato sassi e detriti, che si sono depositati all’imbocco di un ramo del fiume a Gattinara. Si è formata così una barriera, che ha creato una lanca dove sono rimasti imprigionati numerosi pesci.

Con il defluire delle acque i poveri animali sono rimasti in secca. E così i soci della “Società pescatori sportivi” di Gattinara, insieme a rappresentanti della Fipsas di Vercelli e ad alcune guardie volontarie novaresi, hanno lavorato per diversi giorni a cavallo della Pasqua per mettere in salvo trote, carpe e molte altre specie ittiche.

«Non appena le acque sono ritornate ai livelli normali – spiega Mario Mantovani, presidente della “Sps Gattinara” – il ramo che si apre poco dopo il ponte di Romagnano, dall’ex-colonia Bertotto, va fino alla Ca’ d’Assi e supera il laghetto del Mallone, non è stato più alimentato dal fiume: l’imbocco infatti è stato ostruito da un rilevante cumulo di detriti. Questo ha fatto sì che moltissimi pesci rimanessero bloccati nello specchio d’acqua, destinato a ridursi sempre più e mettendo in serio pericolo la loro vita».

Intervengono i pescatori

Così una quindicina di persone, tra cui sette pescatori sportivi, si è armata di stivaloni, reti e attrezzature varie per portare soccorso alla fauna ittica, intervenendo prima che morisse asfissiata.

«Avevamo ben presente la situazione del 2020, nei giorni in cui crollò il ponte di Romagnano – ricorda Mantovani -. Anche allora la piena aveva portato molto materiale davanti all’entrata del ramo gattinarese e, al ritirarsi delle acque, i pesci erano rimasti bloccati. Anche in quell’occasione recuperammo molti animali, come questa volta. Nel laghetto abbiamo trovato barbi, carpe, trote e cavedani, quasi tutti di notevoli dimensioni. Li abbiamo ripescati e reimmessi nel Sesia, in un tratto a monte, non soggetto a secche improvvise. Adesso serve che venga quanto prima rimosso il materiale di occlusione, in modo che questo ramo del Sesia possa tornare ad essere alimentato».

