Incendio nei boschi di Gattinara, il rapido intervento scongiura conseguenze più gravi. FOTO E VIDEO

Un incendio boschivo è divampato nella giornata di ieri, mercoledì 5 agosto, a Gattinara, nella zona del santuario di Rado e della chiesa di San Sebastiano, lungo la direttrice della strada che conduce verso Lenta e il depuratore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Vercelli, Varallo e Cossato, la squadra Aib di Gattinara e i carabinieri forestali. Grazie alla tempestività della segnalazione e dei soccorsi, i danni sono rimasti contenuti.

Intervento rapido per fermare il fronte del fuoco

L’allarme è scattato non appena sono state avvistate le prime fiamme che stavano interessando un’area boscata nelle campagne di Gattinara. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, consentendo alle diverse squadre di raggiungere il luogo dell’incendio in tempi molto rapidi.

L’azione coordinata dei vigili del fuoco provenienti da Vercelli, Varallo e Cossato, insieme ai volontari della squadra Aib di Gattinara e ai carabinieri forestali, ha permesso di circoscrivere il rogo prima che potesse fare troppi danni agli alberi e al sottobosco. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate soprattutto sulla messa in sicurezza del bosco interessato dalle fiamme.

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Danni contenuti grazie alla segnalazione immediata

L’incendio ha interessato esclusivamente una porzione di bosco e, fortunatamente, non si sono registrati danni di particolare entità. Fondamentale si è rivelata la rapidità con cui è stato dato l’allarme, permettendo ai soccorritori di intervenire quando il fronte del fuoco era ancora limitato.

L’episodio conferma ancora una volta quanto sia determinante segnalare immediatamente ogni principio di incendio, soprattutto durante il periodo estivo, quando il caldo e la vegetazione secca possono favorire una rapida propagazione delle fiamme. Grazie all’efficace collaborazione tra le diverse componenti impegnate nelle operazioni di emergenza, la situazione è stata riportata sotto controllo in breve tempo, evitando conseguenze ben più pesanti per il patrimonio boschivo dell’area di Gattinara.

Foto e video di Gianluca Colombo

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