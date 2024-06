La Volpe di Serravalle festeggia il Palio atteso da nove anni. Lo stendardo è stato appeso in farmacia come trofeo.

La Volpe si prepara per festeggiare il Palio 2024 e intanto ha appeso il drappo in farmacia: «Ancora oggi siamo emozionati».

Domenica 16 giugno è stata una giornata da incorniciare per la contrada serravallese rosso-bianca. Il fantino Davide Prandi con l’asinello Tremendo ha tagliato per primo il traguardo. Non accadeva dal 2015: dopo nove anni il rione ha quindi portato a casa una nuova vittoria.

Un segno premonitore

«Siamo naturalmente felicissimi di questo risultato e sino all’ultimo ci abbiamo sperato: devo dire che quando è stato scoperto il drappo, sembrava quasi di buon auspicio in quanto in cima allo stendardo campeggiava proprio il nostro riferimento e quindi, è apparso come fosse un segno – spiega la capitana della contrada Roberta Pozzato -. Quando abbiamo visto Davide arrivare è stata una festa».

La contrada ha raggiunto dunque il podio. «Il nostro gruppo è particolarmente numeroso e penso che sia quello con il maggior numero di figuranti che scendono in strada il giorno della sfilata» prosegue Pozzato.

«Lo “zoccolo duro” che si occupa della operatività fattiva è ristretto ma siamo molto contenti di veder sempre tanta gente che desidera partecipare al Palio. Preparare la manifestazione storica significa impegnarsi moltissimo e dobbiamo ringraziare tutti coloro che comunque ci aiutano e permettono alla nostra contrada di proseguire».

I festeggiamenti della vittoria

Una vittoria quella di domenica che è arrivata dopo un risultato decisamente diverso alla Corrida. «In effetti giovedì sera siamo arrivati ultimi, ma ci siamo divertiti moltissimo. Crediamo che l’obiettivo sia questo – prosegue Pozzato -. C’è chi ha cantato e chi ha recitato e nel complesso abbiamo trascorso una serata diversa. Il risultato di domenica ha ribaltato proprio l’esito della Corrida».

Dopo la vittoria il gruppo ha brindato ed ora si prepara per una cena speciale. «Dopo aver ringraziato il nostro fantino che ci segue ormai da anni e corre sempre per la Volpe, segno dunque di un bel rapporto di fiducia e amicizia create ne corso del tempo, ci siamo recati in piazza per un brindisi e nei prossimi giorni ci ritroveremo per celebrare la nostra grande vittoria».

Allegria contagiosa

Il drappo 2024 vinto dalla Volpe si può ammirare nel cuore del paese. «E’ proprio così – conferma Pozzato -. Abbiamo infatti chiesto alla farmacia se avesse piacere di collocare il nostro stendardo in vetrina e così è stato».

«Tanti sono coloro che in questi giorni ci hanno fermato e contattati per complimentarsi con noi ma non solo. Ci hanno chiesto il prossimo anno di potersi avvicinare alla manifestazione per condividere il momento con noi e noi siamo davvero ben felici di tutto questo».

