Lutto in bassa Valsesia per il generale Giuseppe Roca. Era stato a capo del 42mo Reggimento di Lodi, operativo a Lenta.

Lutto in bassa Valsesia per il generale Giuseppe Roca

Molti conoscenti in bassa Valsesia piangono la scomparsa del generale Giuseppe Roca. Classe 1939, l’uomo era stato a capo del 42mo Reggimento Cavalleggeri di Lodi, operativo a Lenta.

Era una persona molto legata ai valori dell’ambiente militare, tanto che era riuscito a trasmetterli al figlio, che ha intrapreso una carriera internazionale seguendo le orme del padre. «Roca era originario di Ascoli Satriano – racconta il luogotenente Mauro Rizzi -. Viveva a Vimodrone con la propria consorte che è venuta a mancare lo scorso mese dopo aver affrontato una lunga malattia. Il generale è deceduto a Miami, ospite del figlio, ufficiale di cavalleria in servizio negli Stati Uniti per conto del Governo italiano. I funerali sono stati celebrati venerdì a Miami. La salma rientrerà in Italia presumibilmente fra due o tre settimane».

Lottò anche contro la mafia

Il Vercellese e la Bassa Valsesia erano molto legati a Roca e quando si è diffusa la triste notizia, il dolore è calato su quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

«La sezione di cavalleria della provincia di Vercelli si sta organizzando per salutare l’ultimo comandante del Lodi di Lenta. I funerali verranno celebrati a Vimodrone, città in cui viveva». Il nome di Roca è legato ad una serie di operazioni particolarmente importanti a livello nazionale. Elementi questi che rimangono impressi nella memoria dei suoi collaboratori e delle istituzioni. «Roca ha comandato il Reggimento dal 1994 al 30 ottobre 1995 (data dello scioglimento) – conclude Rizzi -. In questo periodo di comando ha portato il Reggimento in Sicilia, in provincia di Catania, per l’operazione “vespri Siciliani”, voluta dal Governo in concorso tra le forze di polizia dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio dove morirono i magistrati Falcone e Borsellino con le relative scorte».

Il generale Roca lascia tre figli. Le comunità valsesiane e vercellesi si uniscono al dolore che sta affrontando la famiglia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook