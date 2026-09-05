Luva accende Gattinara: dopo il grande debutto, oggi la festa invade la città. FOTO E VIDEO

La 44ma edizione di Luva è iniziata ieri, venerdì 4 settembre, a Gattinara con il tradizionale corteo inaugurale attraverso i corsi cittadini. Amministratori, rappresentanti delle taverne e autorità, accompagnati dalla banda Santa Cecilia, hanno dato ufficialmente il via ai tre giorni della grande festa dedicata al vino, ai sapori e all’intrattenimento.

La sfilata si è conclusa alle cantine Conterno, dove Angelo Cerello ha ricevuto il riconoscimento di Gattinarese dell’anno. Classe 1934, Cerello continua a gareggiare nell’atletica e quest’anno ha conquistato il titolo italiano di corsa campestre nella categoria SM90. Fin dalle prime ore della serata taverne e chioschi sono entrati a pieno regime, con numerosi visitatori nelle vie del centro.

Tra le presenze che hanno richiamato l’attenzione anche PizzAutoBus Biella, il food truck che porta in Piemonte l’esperienza di PizzAut e il suo progetto di autonomia e inclusione lavorativa. I ragazzi torneranno a preparare le pizze anche oggi in corso Garibaldi.

Oggi si parte dai bambini

Oggi, sabato 5 settembre, Luva cambia passo con una trentina di appuntamenti distribuiti nell’arco dell’intera giornata. Il centro sarà animato costantemente anche da sette formazioni itineranti: Urban Swingers, I Percossi con “Rabadan”, Seraval Band, Spiderbrass Band, Brassatodrum, Stomp Groove Band e Wind & Brass.

Il programma fisso partirà alle 10.30:

gonfiabili in corso Vercelli ;

; Giochi dei Nonni in corso Garibaldi ;

; Radio Valsesia in corso Valsesia 119.

Alle 11 entreranno nel circuito anche i Lucky Peppers, che si esibiranno in forma itinerante. La mattinata offrirà quindi soprattutto occasioni per le famiglie, mentre bande e gruppi musicali accompagneranno il pubblico negli spostamenti tra taverne, chioschi e vie della manifestazione.

Il pomeriggio tra bolle, radio e spettacoli

Dalle 15 aumenteranno contemporaneamente gli appuntamenti. In piazza Paolotti sarà possibile trovare il truccabimbi, mentre corso Garibaldi ospiterà ImLand Radio. A questi si aggiungeranno quattro attrazioni itineranti: il Trampoliere, “Bolle strabelle”, il Ventriloquo e Marta in Wonderland con le sue grandi bolle di sapone.

Alle 16.30 il programma proporrà tre nuovi appuntamenti: Minnie The Moocher in corso Vercelli, LeBlond in corso Garibaldi e l’esibizione Gym & Cheer, dedicata a ginnastica e cheerleading.

Un’altra doppia proposta arriverà alle 17: in piazza Italia spazio ai Rockover, mentre piazza Paolotti ospiterà lo spettacolo di giocoleria di Dj Gray. Intanto continueranno le incursioni delle numerose formazioni itineranti, rendendo praticamente continuo l’intrattenimento nelle strade.

Dalle 19 Gattinara alza il volume

Con l’arrivo della sera sarà la musica a conquistare progressivamente il centro. Alle 19 i LiveItalia saliranno sul palco in corso Vercelli, mentre gli Attak on the Radio saranno protagonisti in corso Valsesia, nella zona del Bar Charlie Brown.

Alle 19.30 l’attenzione si sposterà anche in piazza Italia, dove arriveranno gli 883nd, con un repertorio che richiama la musica degli 883. Alle 20, invece, in corso Garibaldi sarà il momento di Mauro e i Monelli.

Il pubblico potrà così scegliere tra più punti musicali o costruirsi un proprio percorso attraverso il centro, passando da un concerto all’altro e facendo tappa nelle numerose taverne e nei chioschi aperti lungo il circuito.

Il gran finale fino a notte

L’ultima parte del sabato di Luva inizierà alle 22, quando in corso Vercelli suoneranno i Kozmic Blues. Mezz’ora dopo il programma si dividerà nuovamente su tre diverse postazioni, offrendo altrettante alternative per proseguire la serata.

Dalle 22.30 saranno infatti protagonisti:

Fazza Dj in piazza Cinema Italia;

in piazza Cinema Italia; Bluesphemy in piazza Italia;

in piazza Italia; Dj Maglia in corso Valsesia, al Bar Charlie Brown.

Una giornata costruita per vivere Gattinara senza un unico palcoscenico: dalle attività per bambini della mattina agli artisti di strada del pomeriggio, fino ai concerti e ai dj della sera, oggi sarà l’intero centro cittadino a trasformarsi nel cuore della 44ma Luva. Il programma completo si trova QUI.

Foto e video Gianluca Colombo

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