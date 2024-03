Oggi a Gattinara l’addio a coach Ruben: se n’è andato a soli 31 anni. Le esequie in mattinata nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Era allenatore del gruppo Wildcats di cheerleading.

Tantissime persone ieri sera nella chiesa parrocchiale di Gattinara in occasione della recita del rosario. E tantissime nel sono attese nella mattinata di oggi, sabato 2 marzo, in occasione dell’ultimo addio a Ruben Squicciarini, morto a soli 31 anni.

Il giovane era molto conosciuto in zona: la famiglia è della città, e lui era coach del gruppo Wildcats dell’associazione sportiva Gym&Cheer, una rappresentativa che ha portato in giro per il mondo il nome della Valsesia con le sue performance di cheerleading. Un gruppo che coinvolge moltissimi giovani e giovanissimi soprattutto nella zona tra Borgosesia e la bassa Valsesia.

Il ricordo degli amici di Gyl&Cheer

Ruben Squicciarini ha lasciato la mamma Giorgia e il papà Michele, i fratelli Yari con Chiara e Omar, i nipotini Mattia e Lorenzo e la nonna Maria. L’altro giorno sulla pagina sociale di Gym&Cheer Wildcat è apparso un commovente messaggio di saluto.

«Ci hai insegnato che l’uomo può volare. Hai volato insieme a noi. Noi siamo volati con te sui campi di gara di tutto il mondo. Verso mete incredibili, traguardi che parevano irraggiungibili, sogni che sembrava non potessero realizzarsi. Abbiamo vinto tutto con te, ma ora abbiamo perso proprio te. Insegna agli Angeli a volare come hai fatto con noi, e noi continueremo a sognare come tu ci hai insegnato. Ciao Ruben. Ci mancherai».

Riultati importanti in Italia e all’estero

Sotto la guida di Squicciarini, le giovani cheerleader avevano ottenuto risultati e riconoscimento importanti a livello nazionale e internazionale. Si ricorda per esempio la partecipazione ai Campionati mondiali di Orlando negli Usa nel 2022, la vittoria nel 2023 a “Germany All Level” di Dusseldorf, le gare in Giappone.

Come accennato, il funerale del giovane si celerano nella mattinata di oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara.