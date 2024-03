Lutto per Ruben Squicciarini, 32 anni: era l’allenatore dei Wildcats. Sconcerto tra le giovanissime allieve, lutto per tutta l’associazione sportiva e per le numerose famiglie che la seguono.

Lutto per Ruben Squicciarini, 32 anni: era l’allenatore dei Wildcats

«Ci hai insegnato che l’uomo può volare. Hai volato insieme a noi. Noi siamo volati con te sui campi di gara di tutto il mondo. Verso mete incredibili, traguardi che parevano irraggiungibili, sogni che sembrava non potessero realizzarsi. Abbiamo vinto tutto con te, ma ora abbiamo perso proprio te. Insegna agli Angeli a volare come hai fatto con noi, e noi continueremo a sognare come tu ci hai insegnato. Ciao Ruben. Ci mancherai».

E’ il commovente messaggio di addio che l’associazione Gym&Cheer – Wildcats ha lasciato sui social per il coach Ruben Squicciarini, allenatore della squadra Wildcats. Ruben è morto a soli 32 anni, a seguito di una malattia. Un evento che tocca tutta l’associazione con sede a Prato Sesia e le famiglie delle ragazze che partecipano alle attività.

Molte soddisfazioni con Wildcats

Coach Squicciarini era arrivato alle Wildcats già parecchi anni fa, contribuendo ad aumentare il livello tecnico delle allieve appassionate di cheerleading. Numerosi i riconoscimenti nationali e internazionali conquistati in questo periodo. Tra questi, si possono ricordare i Mondiali a squadre del 2022, oppure nel marzo 2023 la trasferta tedesca a Dusseldorf per “Germany All Level”. Qui i Wildcats Superior guidati da coach Ruben Squicciarini sono saliti sul gradino più alto del podio.

Ma questi sono solo due esempi tra i tansissimi. Al di là dellelemento tecnico, resta il fatto che coach Squicciarini ha rappresentato dal lato umano un esempio e un punto di riferimento per tutti gli atleti e tutta la società.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sulla pagina social di Gym&Cheer.