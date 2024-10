Padre di famiglia muore a 55 anni, lutto a Lozzolo e a Varallo. Fabrizio Luttore aveva una piccola azienda di trasporti e rivendita pellet.

Padre di famiglia muore a 55 anni, lutto a Lozzolo e a Varallo

Un lutto che ha toccato Lozzolo e Varallo, quello per Fabrizio Luttore, 55 anni. L’uomo ha cessato di vivere l’altro giorno, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia, negli amici e nei dipendenti della sua azienda. L’imprenditore aveva qualche problema di salute, ma il decesso è stato repentino, tant’è che anche nell’annuncio mortuario si parla di morte improvvisa.

L’uomo abitava era originario di Varallo, ma da tempo abitava a Lozzolo con la famiglia, ed era conosciuto per la sua attività imprenditoriale in tutta la bassa Valsesia.

LEGGI ANCHE: Escursionista e padre di famiglia 39enne muore precipitando in montagna

Il funerale celebrato ieri a Valmaggia

Il decesso è avvenuto domenica 29 settembre a Novara, in ospedale, dove Fabrizio era stato ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Valmaggia, la frazione di Varallo delle quale era originario. Fabrizio Luttore ha lasciato nel dolore la moglie Marilou e i figli Giacomo e Gisele, oltre alla sorella Luciana e famiglia.

Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia in questi giorni di dolore. In tanti lo ricordano come una persona impegnata nel lavoro e legata alla sua famiglia. «Per anni ha avuto una attività qui in paese – lo ricorda il sindaco di Lozzolo Roberto Sella -. Dispiace per questo lutto a una età così giovane. L’amministrazione e l’intera comunità si stringono al dolore della moglie e dei figli».

Fabrizio Luttore aveva una impresa di autotrasporti a Lozzolo, poi aveva aperto una attività imprenditoriale di rivendita di pellet a Brusnengo. E la famiglia nel manifesto funebre ringrazia i dipendenti che sono rimasti vicini in questo momento.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook