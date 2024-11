Passa la banda a San Martino, Gattinara vuole un grande carnevale. VIDEO

Passa la banda a San Martino, Gattinara si impegna per un grande carnevale. Difficilmente ci saranno i carri, ma si attende il ritorno della Cavalcata.

Passa la banda a San Martino, Gattinara si impegna per un grande carnevale

Il carnevale si farà e sarà un ottimo carnevale. Ci sarà la cavalcata, ma probabilmente non la sfilata di carri allegorici e con la battaglia dell’acqua e delle arance. A Gattinara nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, la banda è passata per i corsi alla chiusura della fiera di San Martino annunciando la festa tanto attesa. Non solo: si è presentato il nuovo presidente del Comitato carnevale, Simone Abondio.

Il quale ha annunciato il massimo impegno da parte del gruppo per organizzare una festa di ottimo livello, auspicando che tutta la città, a partire dai giovani, si unisca nello sforzo per proporre un evento come ai vecchi tempi. Ecco una parte del suo discorso.

La “Santa Cecilia” passa lungo i corsi, che carnevale sarà?

Dunque la banda “Santa Cecilia” ha percorso i corsi del centro cittadino, chiudendo in bellezza uno degli appuntamenti più sentiti dai gattinaresi e annunciando un carnevale in grande stile.

“In grande stile” è l’obiettivo: quasi impossibile, dicono in città, riportare il carnevale con i carri e le battaglia. Ma dovrebbe invece tornare la Cavalcata, una sfilata allegorica con carretti, gag e scene satiriche. Un evento strettamente legato alle vicende e ai personaggi della zona. Per il resto ci sarà senza dubbio il giro delle tabine, il carnevale dei bambini, la fagiolata e tante iniziative che da anni fanno parte del programma del carnevale gattinarese.

Occorrerà vedere nei prossimi mesi le disponibilità del territorio: in ogni caso, la città punta a rilanciare il prorpio carnevale: ed è già un ottimo programma di lavoro.

