Più di cento candidature per un lavoro fisso in canile: ora “Quattro zampe” ha detto stop. L’associazione sommersa dai curriculum dopo l’annuncio.

Qualche giorno fa “Quattro zampe nel cuore” ha chiuso la campagna di ricerca personale. Ma all’associazione del canile di Rovasenda è arrivata una valanga di curriculum in risposta al bando che proponeva l’assunzione a tenpo indeterminato di una persona. Entro metà mese sceglierà chi sarà il fortunato, o la fortunata.

«E’ straordinario come nell’arco di una manciata di giorni siano arrivate più di cento domande – spiega Luciano Lazzarato, presidente dell’associazione che gestisce il canile -. Solitamente è così difficile trovare personale, noi invece abbiamo ricevuto un grande riscontro. Ed ora sono iniziati i confronti con i primi candidati».

Il lavoro che è stato proposto consiste in una serie di impegni all’interno della struttura. «La persona che sarà scelta dovrà occuparsi dei nostri ospiti a quattro zampe a Cascina Porta – continua Lazzarato -. Inoltre sarà necessario seguire le attività dell’ associazione come il recupero di animali feriti o il percorso per le adozioni o i funerali degli animali da compagnia».

Un team di cinque persone

Il canile è stato letteralmente travolto dalle candidature, tanto che ha già deciso di chiudere le domande. «Mai mi sarei immaginato di ricevere così tante proposte. I social – evidenzia il presidente del sodalizio – hanno influito sull’ottimo risultato ottenuto».

La risorsa verrà inserita in un team formato in tutto da cinque persone. «Un dipendente si è licenziato e abbiamo necessità di trovare un sostituto, per questo abbiamo avviato la ricerca – precisa il referente del canile -. Non pensiamo però che il lavoro non sia impegnativo, anzi. Per svolgere questo incarico sono anche necessarie certificazioni ad hoc, ormai».

A breve il nuovo o la nuova dipendente prenderà servizio. «Abbiamo ricevuto tante proposte da parte di donne. Le candidature arrivano da gente della zona ma abbiamo anche domande che provengono dalla provincia di Pavia. – evidenzia Lazzarato -. A metà dicembre dovremmo riuscire a sentire i candidati ed entro il mese dovrebbe prendere servizio il nuovo dipendente”. Insomma, il 2024 si arricchirà di una novità. «Vediamo poi se la persona che arriverà rimarrà per il prosieguo – conclude il presidente di “Quattro zampe nel cuore”-, ce lo auguriamo. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e dimostrato il loro interessamento per la nostra realtà».