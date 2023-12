Posto fisso al canile: “Quattro zampe” assume a tempo indeterminato. L’associazione con sede a Rovasenda cerca una persona che ami gli animali.

Ami gli animali, sei una persona pratica, aperta e predisposta per i rapporti umani? L’associazione “Quattro zampe nel cuore” offre un lavoro a tempo indeterminato, in un contesto informale e stimolante, molto vario ed interessante, per la gestione delle diverse attività che riguardano l’associazione.

«Si tratta in primo luogo di avere cura dei nostri ospiti a quattro zampe a Cascina Porta – spiega il presidente, Luciano Lazzarato –. E poi di occuparsi di tutte le attività per le quali la nostra associazione ha ricevuto incarico istituzionale, come il recupero di animali feriti o il percorso per le adozioni o i funerali degli animali da compagnia. Impegni coinvolgenti, che rendono la giornata di chi lavora con noi sempre molto varia e piena di emozioni. È importante che chi si candida per questo lavoro abbia doti empatiche e sia portato per il problem solving».

I requisiti e come presentare la propria candidatura

Cosa è richiesto al candidato? Patente B e preferibilmente diploma di scuola media superiore. Non vengono posti limiti di età.

Cosa viene offerto? Un contratto sulla base Uneba, full time, e dopo due mesi di prova viene offerta l’assunzione a tempo indeterminato, con possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa con incarichi di responsabilità.

L’incaricato sarà impegnato per 35 ore settimanali, la zona di lavoro sarà in un raggio di 50 chilometri da Rovasenda, dove ha sede l’associazione. «Chi è interessato non deve fare altro che telefonare al 340.7865993 – dice il presidente Lazzarato – per fissare un incontro nella nostra sede: per conoscerci e per scoprire la nostra operosa realtà».