A Borgosesia un pronto soccorso più ampio e funzionale

Un pronto soccorso nuovo, più ampio e più rispondente alle esigenze del territorio. Ecco come sarà la struttura che sorgerà tra qualche mese all’ospedale “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia.

«Abbiamo approvato il progetto – spiega il direttore sanitario Fulvia Milano – che è stato rivisto rispetto alla prima versione. Anche in accordi con il responsabile del pronto soccorso, il dottor Matteo Brustia, si è trovata la soluzione migliore. Abbiamo recuperato anche spazio da alcuni locali che sono al momento inutilizzati e così avremo a disposizione un pronto soccorso decisamente più ampio dove medici e infermieri potranno lavorare in piena sinergia».

Punto di riferimento per tutta la zona

Il pronto soccorso di Borgosesia continua intanto a confermarsi un punto di riferimento importante non solo per il territorio valsesiano. «Registriamo diversi accessi anche da pazienti provenienti da Comuni confinanti della Valsessera, ma anche dall’alto Novarese – interviene Bustia -. E questo ci fa piacere perché si avverte una fiducia nel nostro lavoro. Siamo contenti di poter essere un punto di riferimento anche per i territori di confine».

Rianimazione pronta, manca il personale

Intanto da parte dell’Asl Vercelli continuano gli investimenti su Borgosesia. «Per quanto riguarda il reparto di rianimazione – riprende la dottoressa Milano – i lavori sono finiti del tutto. Ci manca il personale per far partire il reparto. Abbiamo indetto nuovi bandi. Riteniamo che a Borgosesia ci siano le condizioni di crescita per i giovani medici. E’ un ambiente dinamico, dove ci sono importanti professionalità con cui si può crescere».

