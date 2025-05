Scomparso in montagna da domenica: Gattinara in ansia per Luca Gerbino. Il 60enne ha lasciato l’auto a Piedicavallo e si è incamminato verso il monte Bo.

Scomparso in montagna da domenica: Gattinara in ansia per Luca Gerbino

E’ Luca Gerbino l’uomo di 60 anni che da domenica non dà più notizie di sé dopo essersi presumibimente avviato verso il monte Bo. L’uomo è domiciliato a Gattinara (anche se con residenza a Cavallirio) ed è ben conosciuto soprattutto nel mondo dello sport. Si tratta infatti di un istruttore di calcio ben noto in zona ma anche fuori.

Due giorni di ricerche senza esito

Come accennato, l’uomo non dà più notizie di sé da domenica, anche se la sua assenza è stata formalmente segnalata lunedì, quando più nessuno dei conoscenti riusciva a rintracciarlo o a mettersi in contatto con lui.

La sua auto è stata trovata in località Montesinaro, frazione di Piedicavallo, in alta valle Cervo. Subito quindi le ricerche si sono indirizzate lungo i sentieri che portano al monte Bo. Gli operatori hanno lavorato martedì e mercoledì per l’intera giornata. Sono impiegati operatori di terra ma anche elicotteri.

La passione per il calcio

Come accennato, Gerbino ha un importante passato nel calcio, soprattutto a livello giovanile arrivando ad allenare anche in realtà importanti. Dal campionato 2008-2009, per tre anni aveva anche allenato i Pulcini del Gattinara.

