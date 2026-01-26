Ritrovato il cinquantenne che era scomparso a Roasio. Concluse le ricerche: l’uomo si era solo allontanato, sta bene.

Ritrovato il cinquantenne che era scomparso a Roasio

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche dell’uomo scomparso dalla serata di ieri, domenica 25 gennaio, nel territorio comunale di Roasio. La persona, un uomo sulla cinquantina residente in frazione San Maurizio, canton Brugo, è stata ritrovata nelle scorse ore in zona Prucengo.

A risultare decisiva è stata la segnalazione di una donna, che ha notato la presenza dell’uomo in zona Prucengo e ha immediatamente allertato i soccorsi, permettendo così di indirizzare le squadre sul posto. L’uomo era stato dato per disperso dopo essersi allontanato da casa, probabilmente per recarsi alla messa serale, senza fare più ritorno e senza dare notizie ai familiari.

Una notte e una mattinata di ricerche

L’allarme era stato lanciato proprio dai parenti, preoccupati dal mancato rientro e dall’impossibilità di contattarlo. Le ricerche erano scattate subito e avevano impegnato per tutta la notte e la mattinata odierna numerosi soccorritori. In campo vigili del fuoco, carabinieri, operatori del Soccorso alpino e volontari della Protezione civile, con il supporto dall’alto dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco.

Dopo il ritrovamento, l’uomo è stato preso in carico dai soccorritori per le valutazioni del caso. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Con il buon esito dell’intervento si chiude una giornata di apprensione per la comunità di Roasio, che aveva seguito con attenzione l’evolversi delle ricerche.

