Senso unico alternato sul ponte tra Gattinara e Romagnano. Domani possibili disagi alla circolazione dalle 8.30 alle 17.30.

Senso unico alternato sul ponte tra Gattinara e Romagnano

Interventi di manutenzione in programma sulla statale 142, con possibili disagi alla circolazione. Nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, sarà infatti attivo un senso unico alternato nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Gattinara, sul ponte provvisorio.

Il provvedimento, disposto da Anas, interesserà la viabilità dalle 8.30 alle 17.30. Durante questa fascia oraria, il traffico verrà gestito a senso unico alternato, regolato tramite impianto semaforico o personale sul posto.

In programma lavori di manutenzione

L’intervento riguarda il ponte provvisorio installato sul fiume Sesia, dove sono previsti lavori di manutenzione necessari a garantirne la piena efficienza e la sicurezza per gli utenti della strada. La limitazione sarà valida per tutti i veicoli, mentre i mezzi di emergenza potranno continuare a transitare senza restrizioni.

Non si escludono rallentamenti e possibili code, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. Per questo motivo viene raccomandata prudenza alla guida e, laddove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi.

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