Staccano la luce il sabato pomeriggio: a Gattinara commercianti imbufaliti

Black out elettrico con pochissimo preavviso a Gattinara, e i commercianti (comprensibilmente) si incavolano. La protesta per il comportamento del gestore dell’energia elettrica “E-distribuzione” è viaggiata via social lo scorso fine settimana.

Il tutto è cominciato giovedì, quando gli addetti dell’ufficio territoriale Vercelli-Biella dell’azienda hanno apposto alcuni cartelli indicanti gli orari, le vie e i numeri civici in cui sarebbe mancata la corrente nella giornata successiva, venerdì. La motivazione era legata alla necessità di effettuare alcuni lavori, la cui natura non veniva specificata.

Un preavviso minimo

Il malcontento si è subito sollevato, visto che numerosi esercizi sarebbero rimasti senza energia per due ore pomeridiane, tra l’altro con pochissimo preavviso. Alcune attività sarebbero state difficoltose, se non impossibili. Come ad esempio nel caso di parrucchieri ed estetiste, molti dei quali si sono visti costretti a disdire gli appuntamenti.

Per immaginare la portata del disagio basti pensare che nessuna attività commerciale può erogare gli scontrini fiscali senza corrente elettrica e, di conseguenza, non può fornire alcun servizio alla clientela.

Due giorni di disagio

Beffa nella beffa, venerdì il distacco della corrente non si è poi verificato. In compenso, nella tarda serata sono stati apposti nuovi cartelli che indicavano sabato come giorno dell’intervento.

A questo punto la protesta dei commercianti è decisamente esplosa: oltre ad aver subito un danno il giorno precedente, la stessa situazione si presentava in una giornata di lavoro ancora maggiore. E così alcuni di loro, esasperati, hanno avvisato l’amministrazione comunale.

Ora è chiaro che il Comune non c’entri nulla con le scelte di un’azienda privata. Ma tanto è bastato. Il vice sindaco, Daniele Baglione ha infatti assicurato che contatterà ufficialmente al più presto i vertici di Enel per chiedere spiegazioni sull’effettiva urgenza dei lavori e per giustificare il ritardo dell’avviso.

