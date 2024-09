Channel manager per case vacanza: cosa fa e perché è importante

Ti è mai capitato di trovarti con un appartamento prenotato per le stesse date da due ospiti diversi? Nel settore dell’ospitalità queste situazioni vengono chiamate “doppie prenotazioni” e sono eventi decisamente spiacevoli sia per gli ospiti, che per gli host e i property manager.

Purtroppo, in questi casi, c’è poco da fare. Il responsabile della struttura ricettiva dovrà cancellare una delle due prenotazioni, trovando, quando possibile, una sistemazione alternativa per lo sfortunato ospite. Il quale, spesso e volentieri, si dirigerà sui social e sui siti web più seguiti per lasciare una recensione negativa a causa della vacanza rovinata.

Le doppie prenotazioni sono un errore costoso che può causare gravi conseguenze operative e danneggiare la tua reputazione. Per fortuna, esistono dei channel manager che sono in grado di prevenirle. Continua a leggere questo articolo per scoprire cos’è un channel manager e perché ogni property manager e host dovrebbe usarne uno.

Cos’è un channel manager e a cosa serve

Il channel manager per case vacanza è un software creato per evitare le doppie prenotazioni (e le recensioni negative che ne conseguono). In poche parole, questo software garantisce che i calendari delle prenotazioni siano sempre aggiornati in tempo reale su tutti i canali su cui pubblichi i tuoi alloggi, inclusi siti di prenotazione diretta, OTA, ecc.

Questa è la sua funzione principale, ma i vantaggi legati all’uso di un channel manager sono molti di più e riguardano principalmente l’automatizzazione dei processi operativi. Aggiornando automaticamente i calendari su tutte le piattaforme, questo software permette ai professionisti del settore di risparmiare un sacco di tempo che, altrimenti, dovrebbero impiegare per inserire i dati manualmente. Ciò si traduce anche in una riduzione degli errori e delle sviste che possono capitare a noi umani.

Grazie alla sincronizzazione in tempo reale su tutte le piattaforme, il channel manager aiuta anche a massimizzare le entrate degli alloggi in affitto per le vacanze. Questo perché ottimizza l’occupazione e facilita l’applicazione di strategie di prezzo dinamiche che modificano i prezzi in base alla domanda, alla concorrenza e ad altri dati di mercato.

Insomma, il channel manager fa molto di più che evitare le doppie prenotazioni. Consentendo alle aziende del settore viaggi di ridurre il carico di lavoro manuale, i dipendenti si potranno concentrare sul miglioramento dell’esperienza degli ospiti e sulla pianificazione strategica.

Come affrontare la scelta

Al giorno d’oggi è possibile trovare un’ampia scelta di channel manager diversi sul mercato. Ogni host e property manager dovrebbe adottarne uno; sì, ma quale? Ebbene, non esiste un software migliore in assoluto, tutto dipende dalle esigenze specifiche della propria attività.

La prima cosa da considerare sono le capacità di integrazione del channel manager con i maggiori siti di prenotazione. È fondamentale assicurarsi che il channel manager offra aggiornamenti in tempo reale con le piattaforme collegate per prevenire situazioni di overbooking e underbooking.

Questo strumento deve essere in grado di integrarsi perfettamente con il proprio software gestionale PMS (Property Management System) e con tutte le altre eventuali soluzioni già in uso, comprese quelle per comunicare con gli ospiti o con il team di pulizia.

Se hai intenzione di ampliare la tua attività di affitto brevi in un futuro non lontano, è consigliabile trovare un software per la gestione dei canali che non impone limiti e riesca ad adattarsi alla crescita della tua azienda senza compromettere le prestazioni.

È importante fare attenzione anche ad eventuali funzionalità aggiuntive offerte dallo strumento, come la possibilità di automatizzare la comunicazione con gli ospiti, sincronizzare i prezzi, CRM, analisi/reporting e soluzioni di pagamento.

Infine, prima di scegliere un channel manager, è importante leggere le recensioni dei clienti che possono rivelare informazioni preziose sulle prestazioni e l’affidabilità del software.

