Come gustare un caffè delizioso a casa tua

Il caffè è un rito amato da milioni di persone nel mondo, prepararlo a casa è un momento intimo e un’esperienza gratificante, se si conoscono le giuste tecniche e si riesce a scegliere la migliore miscela.

Esistono tantissimi metodi per preparare un ottimo caffè da quello pratico dell’espresso in capsule e cialde al caffè aromatico alla turca, vediamo allora alcuni consigli su come scegliere la giusta miscela e su come preparare un ottimo caffè anche a casa.

Come scegliere una miscela

Per preparare un ottimo caffè la scelta della miscela giusta è il primo passo. Senza lasciarsi ingannare dall’idea che un caffè sia migliore dell’altro bisogna valutare tre criteri fondamentali:

Sapore;

Acidità;

Aroma

Un caffè di qualità deve avere un sapore non troppo amaro, presentare poca acidità ed espandere nella stanza un aroma pieno.

Le qualità delle principali miscele di caffè presenti sul mercato

Le varietà di caffè Arabica e Robusta sono le più comuni, per preparare un caffè che si adatti perfettamente ai propri gusti è importante scoprire le caratteristiche insite in ognuna delle miscele. L’Arabica, per esempio, cresce ad altitudini elevate e tende ad avere:

Meno caffeina della qualità robusta;

Un gusto delicato e leggermente dolce;

Un aroma intenso.

Questa qualità di caffè si adatta, allora, benissimo a chi ama caffè delicati e aromatici. La Robusta, proprio come dice la sua denominazione, è invece una qualità di caffè più resistente e coltivato in zone più basse, vediamo allora le sue qualità:

Permette una crema più densa;

Ha un gusto leggermente amaro e intenso;

Ha una maggior concentrazione di caffeina.

La Robusta è allora una scelta ideale per chi preferisce un gusto corposo e intenso nel caffè. Ovviamente, la scelta tra Arabica, Robusta e altre miscele meno famose dipende direttamente dal gusto personale.

Esploriamo le tecniche di preparazione del caffè

Dopo aver approfondito le miscele e le loro qualità vediamo allora quali sono i metodi di preparazione del caffè che possono essere usati in cucina per dare vita a un rito antichissimo:

Sistema Dripper (Pour-Over) : Questa tecnica coinvolge il versare lentamente acqua calda su caffè macinato in un filtro. È una metodologia raffinata che consente un controllo preciso sul processo di estrazione. Si consiglia di utilizzare macinature medie per un’infusione uniforme.

: Questa tecnica coinvolge il versare lentamente acqua calda su caffè macinato in un filtro. È una metodologia raffinata che consente un controllo preciso sul processo di estrazione. Si consiglia di utilizzare macinature medie per un’infusione uniforme. Moka : La moka è una scelta popolare per un espresso ricco e intenso a casa. Basta riempire il filtro con caffè finemente macinato e usare acqua calda per ottenere una crema densa e saporita. Un consiglio è quello di non costruire la solita “montagnetta di caffè”, la pressione generata dall’acqua in ebollizione non è potente come al bar e un caffè troppo pressato potrebbe non far circolare bene l’acqua nella miscela dando vita così a un caffè meno intenso.

: La moka è una scelta popolare per un espresso ricco e intenso a casa. Basta riempire il filtro con caffè finemente macinato e usare acqua calda per ottenere una crema densa e saporita. Un consiglio è quello di non costruire la solita “montagnetta di caffè”, la pressione generata dall’acqua in ebollizione non è potente come al bar e un caffè troppo pressato potrebbe non far circolare bene l’acqua nella miscela dando vita così a un caffè meno intenso. Cialde e capsule : cialde e capsule offrono un ottimo caffè espresso in modo veloce, pulito e conveniente. Scorpi quelle disponibili su https://www.dolce-gusto.it/capsule.

: cialde e capsule offrono un ottimo caffè espresso in modo veloce, pulito e conveniente. Scorpi quelle disponibili su https://www.dolce-gusto.it/capsule. Metodo Cold Brew : Ideale per il caffè estivo, il metodo cold brew richiede l’infusione a freddo del caffè macinato in acqua per diverse ore (tra le 14 e le 24). Il risultato è un caffè dolce, poco acido e rinfrescante.

: Ideale per il caffè estivo, il metodo cold brew richiede l’infusione a freddo del caffè macinato in acqua per diverse ore (tra le 14 e le 24). Il risultato è un caffè dolce, poco acido e rinfrescante. French Press: La french press offre un caffè pieno e aromatico. Bisogna aggiungere del caffè macinato e acqua calda alla french press, poi premere delicatamente il filtro dopo alcuni minuti per ottenere un caffè corposo.

Alcuni consigli generali

Per chi non utilizza capsule o cialde è sempre consigliabile macinare il caffè appena prima dell’uso o mantenere la miscela comprata in un contenitore ermetico, in questo modo si ottiene il massimo del sapore e si preserva l’aroma.

Sebbene appaia scontato utilizzare un’acqua di qualità, permette di avere un caffè più buono e corposo; l’acqua rappresenta una parte significativa del rito del caffè e l’errore che fanno molti è trascurarla. Infine, un dosaggio corretto permette di ottenere il gusto desiderato senza problemi o inconvenienti.

