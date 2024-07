Come sponsorizzare racconti e libri: guida per l’aspirante scrittore

La scrittura creativa è un mezzo di espressione artistica che consente agli aspiranti scrittori di raccontare se stessi e gli altri attraverso racconti e libri, o addirittura saghe di romanzi.

Tuttavia, far parte di una realtà editoriale è molto difficile, soprattutto se non si hanno pubblicazioni alle spalle; per questo motivo, può essere utile pubblicare i primi libri online per poterli distribuire durante le fiere e ottenere un pubblico più ampio. In attesa di ottenere un po’ di riconoscimento dagli editori, ecco una lista di suggerimenti da seguire per farsi un po’ conoscere.

Impara a usare i social

Instagram, YouTube e TiktTok sono i social più frequentati da giovani e giovanissimi in cerca di intrattenimento e ispirazione. Ciascuna piattaforma ospita una nutrita cerchia di lettori e scrittori pronti a scambiarsi consigli e a diffondere i propri scritti. Far parte di questa community può essere un buon modo per sponsorizzare i propri lavori e ottenere dei feedback utili per crescere come autori.

Pubblica online (su Wattpad e sui blog)

Wattpad è una piattaforma gratuita che consente di condividere i propri libri e racconti con tutti gli utenti del sito. Per ciascuna opera bisogna indicare titolo, trama, genere e parole chiave, fornendo poi una copertina con cui presentarsi ai potenziali lettori.

La maggior parte degli utenti di Wattpad è molto giovane, ma spesso in grado di dare consigli sullo stile di scrittura e sull’andamento della trama. In alternativa, anche un blog personale è un’ottima palestra.

Non smettere mai di leggere e studiare

Sembra scontato, ma il modo migliore per imparare a scrivere (oltre a scrivere) è leggere. Leggere libri diversi, di autori ed epoche differenti, può aiutare a formare uno stile personale osservando i punti deboli e i punti forti di ciascuno.

Per imparare le più efficaci tecniche di scrittura, può essere utile leggere manuali dotati di capitoli teorici ed esercizi pratici che consentano di uscire al di fuori della comfort zone.

Partecipa alle fiere del libro

Per entrare in contatto con gli editori, soprattutto quelli locali e indipendenti, è utile frequentare le fiere del libro, presentarsi, lasciare dei biglietti da visita e cercare di conoscere di persona gli editori a cui inviare i propri manoscritti. Solitamente, ci sono più possibilità di essere considerati quando si ha già una buona preparazione tecnica e un discreto seguito online.

Vendi libri e racconti alle fiere del libro

I più intraprendenti potrebbero scegliere di investire una parte dei loro risparmi per stampare alcune copie dei propri libri e racconti per poi venderle durante un evento letterario.

In genere partecipare a questi eventi come autori indipendenti, senza l’appoggio di un editore, può costare qualche centinaio di euro, ma il ritorno economico può essere tangibile quando si ha già un piccolo seguito di lettori (oppure una buona parlantina per attirare i visitatori).

Prova a contattare gli editori

Se il lavoro di networking ha funzionato e si dispone di un piccolo circolo di lettori affezionati e di qualche conoscenza in ambito editoriale, è il momento di scrivere agli editori con pubblicazioni affini al proprio manoscritto.

Prima di proporsi, però, è fondamentale leggere con attenzione le linee guida dell’editore e scrivere un’e-mail che risulti professionale e completa, così da aumentare le possibilità di essere ricontattati.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook