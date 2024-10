Gli accessori più particolari per lo Smart working

Negli ultimi tempi si stanno diffondendo sempre di più gli accessori per lo smart working. Una categoria nata di recente per stare al passo con i tempi.

Difatti, tra i cambiamenti che la pandemia ha portato nelle nostre vite, alcuni hanno avuto un impatto sul mondo del lavoro. Se durante la pandemia lo smart working era una necessità, oggi è rimasta una modalità di lavoro piuttosto diffusa. Per chi fa un lavoro d’ufficio è diventato normale stare in smart working uno o due giorni a settimana o alternare periodi in ufficio ad altri di lavoro da remoto. Per questo oggi vogliamo parlare di questo settore e vedere anche qualche proposta originale che potete trovare sul sito DottorGadget.

Lavorare da casa ha i suoi indubbi vantaggi, basti pensare all’enormità di tempo che si risparmia evitando il tragitto casa lavoro. Risparmio non solo di tempo ma anche economico visto che non si spendono soldi per la benzina o per i mezzi.

Lo smart working però ha anche delle problematiche, dalla mancanza dei colleghi e della socialità alle distrazioni. Perché bisogna ammetterlo, lavorare da soli da casa e mantenere la stessa produttività non è sempre semplice. Soprattutto per chi non ha un posto dedicato e si trova a lavorare in cucina o in altre postazioni di fortuna.

Anche per questo molte persone si sono create una sorta di mini-ufficio. I più fortunati hanno potuto trasformare una piccola stanza, chi invece non aveva spazio si è dovuto arrangiare con una postazione incastrata da qualche parte. In entrambi i casi gli accessori essenziali (computer, scanner, webcam, etc.) si possono affiancare ad altri meno importanti ma che possono avere la loro rilevanza. Dopotutto avere una postazione ben organizzata e personalizzata è alla base di ogni lavoro da scrivania.

Tra proposte utili e altre più scherzose, ecco alcuni accessori per lo smart working per voi o per fare dei regali per i vostri colleghi.

Stand per monitor tower

Uno stand in metallo, dal design elegante per collocare il monitor in una posizione più elevata e tenere una buona postura. La parte superiore è modellata per fare da portaoggetti, mentre sotto ha posto per mettere la tastiera, il mouse e altri accessori quando non lavorate.

Tavolino per smart working

Se ogni tanto volete lavorare nel comfort, magari da un divano o addirittura dal letto, con il Tavolino per smart working potete farlo come dei veri professionisti. Il tavolino è fatto a cuscino nella parte inferiore, così è comodo da tenere sulle gambe, mentre la superficie superiore è pensata per essere perfetta per usare il computer, il mouse e anche tenere a portata di mano lo smartphone.

Organizer da monitor

Se lo spazio è poco bisogna ingegnarsi per ottimizzarlo al meglio. Gli organizer da monitor sono un set di 3 contenitori da appendere sulla cornice dello schermo del vostro computer. Possono essere usati anche come elementi estetici, magari per mettere delle piantine grasse, ma sono ottimi portapenne e per tenere tutto ciò che vi occorre.

Cuscino da mouse patatine fritte

Quando si lavora a computer è importantissimo mantenere una postura corretta. Per riuscirci possono essere di aiuto vari accessori e i cuscini da mouse sono spesso sottovalutati. Si tratta di piccoli elementi morbidi da tenere sotto al polso e che migliorano la postura di spalla e braccio e riducono gli affaticamenti. Il modello patatine fritte aggiunge un tocco goliardico e goloso che non guasta mai.

Drinking bird

In una celebre puntata dei Simpson, Homer ingrassa così tanto da obbligare il suo capo a farlo lavorare da casa. Anche Homer si crea la sua postazione di lavoro e questo gadget diventa non solo un elemento estetico ma un vero e proprio collega. Se amate i Simpson o i giochi scientifici, il Drinking Bird è un gadget da scrivania imperdibile.

