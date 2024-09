Nuovo ambulatorio infermieristico-medico integrato a Habilita I Cedri

Habilita I Cedri, la casa di cura di Fara Novarese (NO), amplia ulteriormente i servizi a disposizione dell’utenza. Vista la crescente richiesta di prestazioni in ambito infermieristico e, contestualmente, le difficoltà d’accesso a strutture sanitarie a causa di lunghe liste d’attesa, è stato aperto il nuovo Ambulatorio infermieristico-medico integrato. Si tratta di un servizio disponibile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con accesso libero, senza necessità di prenotazione e senza bisogno di ricetta. Presentandosi in struttura il paziente troverà un infermiere dedicato e un medico reperibile. Responsabile del progetto è la Dr.ssa Glenda Grossi, medico internista di Habilita I Cedri.

«L’infermiere è il professionista sanitario che garantisce l’assistenza al paziente a differenti standard di complessità, interagendo e collaborando con il medico. In molte occasioni l’infermiere è la prima persona che il paziente incontra, permettendo l’istaurarsi di una relazione di presa in carico e di continuità assistenziale. Il nostro ambulatorio garantirà al paziente un percorso che avrà sempre la stessa alta qualità di attenzione alla persona, trovando servizi accessibili quotidianamente e con professionisti medici e infermieristici che si prenderanno cura del paziente».

Quali saranno le prestazioni che verranno eseguite in questo ambulatorio?

«L’elenco è veramente lungo e variegato proprio per rispondere alle diverse esigenze dell’utenza. La maggior parte delle prestazioni viene offerta senza la necessità di richiedere un appuntamento. Tra queste ricordo la sostituzione o rimozione del catetere vescicale, la gestione cateterismo estemporaneo e addestramento all’autocateterismo; l’addestramento all’assistenza sanitaria e la gestione di stomie/PEG/PICC/Midline; le infusioni endovenose, le iniezioni intramuscolari, la somministrazione di farmaci per via oculare; le medicazioni di ferite cutanee, di ustioni, ulcere diabetiche, ferite chirurgiche, fistole, drenaggi e medicazioni complesse; bendaggi semplici; installazioni vescicali; stomie intestinali e urinarie; esecuzione di clisteri; asportazione di tappi di cerume e rimozione di punti di sutura. Per alcune prestazioni specifiche, invece, è necessario richiedere un appuntamento. Parlo, di paracentesi e toracentesi, sostituzione PEG, sostituzione di tracheostomia, posizionamento, riposizionamento o rimozione del sondino naso gastrico, applicazione di holter pressorio, test del cammino e vaccinazioni».

Il percorso d’accesso all’ambulatorio prevede che il paziente, una volta entrato in struttura, al totem d’ingresso digiti sulla voce “ambulatorio infermieristico”: Una volta effettuata l’accettazione al CUP, sarà indirizzato all’infermiere per l’erogazione della prestazione. Al paziente, al termine della prestazione, verrà rilasciato un referto infermieristico e il referto di consulenza medica se sarà necessaria. Qualora ci dovesse essere la presa in carico, verrà aperta una cartella infermieristica e il paziente riceverà l’appuntamento per il controllo successivo.

Per qualsiasi richiesta di informazione è possibile contattare il numero 0321.818315.

