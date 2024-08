Quali sono gli step fondamentali per la skincare serale?

Per prenderci cura della pelle, dobbiamo prevedere una skincare routine precisa, sia per la mattina che per la sera. La notte, infatti, è il momento in cui la pelle si rigenera e i prodotti che applichiamo hanno un effetto più intensivo. Vediamo allora quali sono gli step principali per la skincare serale.

Perché è importante la skincare serale?

Per potersi svegliare con una pelle liscia, luminosa e compatta, è importante prevedere una skincare accurata, da fare la sera prima. Durante il giorno, la pelle è sottoposta a diversi attacchi esterni, che possono danneggiarla, come i raggi UV e l’inquinamento.

Per questo, durante la notte, la pelle inizia il suo processo di rigenerazione, in modo da riparare i danni subiti. Durante le ore notturne, aumenta la produzione di collagene ed elastina, che mantengono la pelle elastica e tonica. Migliora anche la microcircolazione e questo favorisce l’ossigenazione degli strati più superficiali della pelle, per poter rigenerare le cellule cutanee.

Quali sono i vari step della skincare serale?

Per poterci prendere cura della pelle, vediamo quali sono gli step essenziali per la skincare serale.

Detersione

Il primo step prevede una detersione accurata del viso, in modo da eliminare tutte le impurità con cui entriamo in contatto durante il giorno, come residui di make-up, cellule morte, sebo in eccesso, particelle di smog e polvere.

Per eliminare tutte le impurità, possiamo optare per la doppia detersione, che prevede l’utilizzo di un prodotto a base oleosa e di un prodotto a base schiumogena.

In questo modo, riusciremo ad eliminare tutte le impurità.

Tonico

Per terminare la detersione, utilizziamo un tonico sulla pelle. Si tratta di un prodotto che va ad eliminare le ultime tracce di impurità sulla pelle, ma che va anche a riequilibrare il PH naturale.

Inoltre, ha una funzione astringente e stimolante.

Siero

Uno dei prodotti più importanti è sicuramente il siero. Si tratta di un prodotto dalla texture fluida, che ha una formula ricchissima di attivi. Questi attivi riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle, in modo da idratarla.

Per mantenere l’idratazione della pelle, possiamo scegliere un siero all’Acido Ialuronico. Mentre, per minimizzare l’aspetto delle macchie e delle discromie cutanee, optiamo per un siero alla Niacinamide, dal forte potere schiarente.

Per applicare al meglio il siero, basterà versare qualche goccia sulla pelle e stendere il prodotto velocemente, senza bisogno di massaggiare.

Crema contorno occhi

La zona del contorno occhi è tra le più sensibili del viso, perché la pelle è molto sottile e ci sono meno ghiandole sebacee. Per mantenere idratata la zona del contorno occhi e prevenire o minimizzare l’aspetto delle rughe, includiamo nella nostra routine di bellezza una crema contorno occhi.

Scegliamo una crema dalla texture ricca, in modo che possa mantenere idratata la pelle e rendere il nostro sguardo luminoso e giovane. Se vogliamo minimizzare l’aspetto dei segni della stanchezza (come occhiaie e borse), optiamo per una crema contorno occhi arricchita da Caffeina.

Per applicare la crema contorno occhi, prendiamo una piccola quantità di prodotto e applichiamola nella zona perioculare, con piccoli movimenti circolari. Terminiamo l’applicazione, picchiettando dolcemente la pelle, fino al completo assorbimento.

Crema idratante notte

Per terminare la nostra skincare routine serale, non può mancare la crema idratante viso. La crema viso notte ha solitamente una formula più ricca, rispetto a quella da giorno, perché può agire per diverse ore, andando a nutrire la pelle e a ristabilire l’idratazione.

Per combattere i segni dell’età, possiamo scegliere una crema viso notte al Retinolo, che ha un forte potere antiage sulla pelle.

