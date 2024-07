Scoprendo Elbec: le migliori calze trekking direttamente dalle dolomiti

Immersa nelle suggestive Dolomiti, tra le montagne riconosciute come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, nella remota Val Pettorina, si trova un’azienda che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente: Elbec. Fondata nel 2016 da Federico Sordini, Elbec si è specializzata nella produzione di calze da trekking in lana merinos, ampliando poi la sua gamma di abbigliamento outdoor, mantenendo sempre un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla sostenibilità ambientale.

Calze trekking in lana merinos: le migliori in commercio

Le calze trekking in lana merinos di Elbec, sono realizzate con cura maniacale per i dettagli e i materiali e sono un esempio di eccellenza del Made In Italy.

Federico Sordini spiega: “Una buona scarpa traspirante e tecnica ha bisogno di una buona calza, altrimenti la sua performance si riduce drasticamente. Le persone spesso acquistano scarpe tecniche molto costose e poi sottovalutano l’importanza delle calze, scegliendo prodotti economici e con caratteristiche che provocano sudore ai piedi o le temibili vesciche”

Le calze Elbec sono progettate con quattro aspetti fondamentali in mente:

Composizione: Realizzate con materiali di altissima qualità, in particolare lana merinos certificata mulesing-free che garantisce comfort e rispetto per gli animali. I filati selezionati sono scelti per la loro resistenza e durata. Manifattura e Spessore: Frutto di una lavorazione artigianale attenta, queste calze sono morbide, confortevoli e altamente performanti. Le parti rinforzate e antivescica sono realizzate in lana merinos, assicurando il contatto dei filati naturali con la pelle. Qualità della Lana Merinos: Utilizzando lana merinos Extra Fine, le calze offrono una sensazione di comfort superiore e una maggiore resistenza e durata. Sostenibilità Ambientale: Elbec si impegna a utilizzare solo materiali naturali e biologici, minimizzando l’impatto ambientale della produzione. Dalla lana merinos certificata no mulesing al cotone organico, l’azienda si distingue per la sua filosofia eco-sostenibile.

Manifattura Diffusa: un progetto di comunità

Il progetto di Manifattura Diffusa di Elbec è un esempio eccellente di come sia possibile combinare la produzione artigianale su larga scala con il rispetto delle tradizioni locali e il supporto alla comunità. Lavorando a stretto contatto con gli artigiani della Val Pettorina, Elbec produce fasce e berretti fatti a mano con grande cura ed attenzione in tutti i dettagli. Questo progetto non solo offre un’opportunità di reddito aggiuntivo per le famiglie locali, ma aiuta anche a preservare tradizioni antiche che rischiano di scomparire.

Secondo il fondatore, la forza di questo progetto risiede nella creazione di un’economia di prossimità circolare che collega i produttori di lana italiani, gli artigiani della Val Pettorina e dell’Alto Agordino, con gli appassionati di montagna. Questi prodotti fatti a mano rappresentano modelli di sostenibilità e di manifattura virtuosa.

Federico Sordini evidenzia l’importanza di questo approccio:

“Il progetto permette a chiunque sappia lavorare a maglia o all’uncinetto di partecipare, lavorando da casa nei tempi e nei modi che preferisce. L’idea è di integrare il reddito coinvolgendo le persone della valle in un progetto comune che valorizzi il patrimonio umano e le abilità manuali che stanno lentamente scomparendo.”

La Manifattura di Elbec rappresenta un esempio virtuoso di ciò che sia realmente sostenibile al netto di tanta propaganda greenwashing:

Il progetto utilizza lana italiane provenienti da piccoli allevamenti abruzzesi;

la tinteggiatura viene effettuata direttamente sotto l’attento controllo di Elbec sempre in Italia rispettando i più stretti protocolli europei sul rilascio di acque reflue;

La produzione viene realizzata a domicilio, rigorosamente a mano, in prossimità etichettata e verificata nella nostra sede in Dolomiti;

“Prodotti realizzati con filati naturali italiani in Italia”, questa secondo ELBEC è la vera chiave per raggiungere la sostenibilità

Un’impronta etica e responsabile

In un mercato spesso dominato da prodotti sintetici e di bassa qualità, Elbec rappresenta un’alternativa consapevole e responsabile. Le calze da trekking in lana merinos non sono solo un accessorio, ma un compagno affidabile per le avventure all’aria aperta, garantendo comfort, prestazioni eccellenti e rispetto per l’ambiente.

Scegliere Elbec significa non solo acquistare un prodotto di alta qualità, ma anche supportare una filosofia aziendale che promuove la sostenibilità e l’eticità. Per esplorare l’ampia gamma di calze e abbigliamento outdoor di Elbec, il sito web www.elbec.it offre un’esperienza di acquisto comoda e sicura, permettendo di conoscere meglio la storia e la missione dell’azienda. Buono shopping!

