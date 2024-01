Segnapassi LED: soluzioni luminose alternative

Soluzioni luminose alternative, i segnapassi LED vantano un elevato numero di vantaggi e caratteristiche, e un ampio utilizzo nelle aree interne della casa così come nelle zone esterne. Ecco un’interessante guida per scoprire le potenzialità di questi supporti luminosi di ultima generazione, dall’elevata efficienza energetica e dai bassi consumi. Tanti consigli sul perfetto utilizzo, l’installazione e le diverse applicazioni.

Quando illuminazione ed estetica si coniugano perfettamente al risparmio energetico

Ideali per regalare fantastiche suggestioni, e magiche atmosfere agli spazi interni così come alle aree esterne, i segnapassi sono soluzioni luminose alternative di grande effetto.

Valutando di collocarli negli ambienti interni, i segnapassi LED si rivelano la scelta perfetta per illuminare corridoi privi di luce naturale, o particolarmente bui, oppure per supportare l’illuminazione principale delle stanze di grandi proporzioni, dove si desidera creare particolari giochi di luce ed effetti decorativi d’impatto.

Adeguati anche per gli spazi esterni, i segnapassi LED si collocano per illuminare viali, vialetti, scale, muretti, gradini, colonne, delimitare i marciapiedi così come il bordo della piscina, segnalare la strada di accesso al garage, rendere sicuro ed elegante un qualsiasi angolo del giardino o della terrazza.

Se la funzione principale è quella di evidenziare un’area, regalando la miglior visibilità, i segnapasso sono perfetti anche per mettere in risalto giardini, terrazzi e balconi dal punto di vista estetico.

Nel settore dell’illuminotecnica l’utilizzo della tecnologia LED, come in generale le proposte a energia solare, offre elevate prestazioni e caratteristiche tali da soddisfare ogni esigenza, come ci mostrano i professionisti del settore nel proporre le tante soluzioni di cui scoprire maggiori dettagli qui.

I segnapassi LED: vantaggi e caratteristiche

Design accattivante e tecnologia LED contraddistinguono la stragrande maggioranza delle luci segnapasso presenti sul mercato.

Due le tipologie ad alta efficienza energetica più vendute:

faretti segnapasso a incasso, da collocare a terra e quindi perfettamente calpestabili;

faretti segnapasso a parete, da sistemare su muri, facciate, controsoffitti o tramezzi, perfetti per godere di fantastici giochi di luce, anche multicolore, e illuminare l’esterno di un edificio.

I segnapasso sono disponibili anche nella versione con sistema fotovoltaico integrato, prodotto che azzera i costi d’uso sfruttando l’energia solare, e limita i costi d’installazione perché non si rende necessario un allaccio alla rete elettrica.

L’uso dei segnapassi LED garantisce un notevole risparmio economico, a fronte del basso consumo energetico e della lunga durata nel tempo, offrendo in media ben oltre 45mila ore di utilizzo. Corretto considerarli una soluzione eco-friendly, perché il minor consumo di energia che generano li rende supporti assolutamente rispettosi dell’ambiente.

A caratterizzare questo interessante elemento di arredo sono anche i costi ridotti della manutenzione, la sicurezza assoluta che offrono, e la mancanza di pericoli per la salute. I segnapassi a LED, infatti, non generano radiazioni UV ed elettromagnetiche, né fuoriuscite di mercurio.

I segnapasso a luce LED vantano un’ottima resa del fascio luminoso, che consente di ottenere un’elevata lucentezza, hanno dimensioni minimal e compatte, e di norma sono disponibili sino a 220 v, con un flusso luminoso di 50 lumen in media.

Poiché si tratta sostanzialmente di luci funzionali, è preferibile puntare su soluzioni con temperature di colore calde. Se a essere privilegiato è invece il solo lato decorativo ed estetico, meglio assicurarsi una luce fredda, che esalta forme e struttura. Grazie alle diverse temperature del colore dei segnapasso LED si può scegliere fra le diverse tonalità dal bianco caldo a quello naturale o freddo.

Per resistere agli agenti atmosferici i segnapassi da esterno godono di caratteristiche tecniche che consentono una lunga durata nel tempo, mantenendo invariato il lato estetico e la funzionalità, evitando assolutamente infiltrazioni di acqua e corpi estranei. Un buon prodotto dispone di un indice di protezione IP elevato.

Tanti consigli su installazione e corretto utilizzo

A spingerci verso la scelta di una specifica tipologia di segnapasso a LED è soprattutto l’area in cui si considera di sistemarlo e il risultato che si desidera ottenere.

Se l’intento è quello d’illuminare una scala, il modello che va per la maggiore è quello a incasso a parete, in forma rotonda o quadrata, con luce calda o fredda, ma necessariamente rivolta verso il basso. Quanto al corretto numero dei segnapasso da disporre sulle scale, meglio optare per la collocazione di un elemento ogni due gradini, per non eccedere e puntare con gusto sul lato estetico. Per illuminare un vialetto, un sentiero o un corridoio, la collocazione deve invece tenere in considerazione la corretta copertura luminosa degli spazi, evitando di lasciare zone buie.

Negli ambienti interni i faretti segnapasso di norma vengono sistemati nella parte bassa della parete, zona che di norma resta tendenzialmente scura. Orientando il fascio luminoso verso il pavimento, si mette in luce il percorso, ci si muove agevolmente evitando l’accensione di applique, lampade o lampadari grazie ai pratici sensori di movimento.

I segnapassi LED nella versione da esterno a energia solare possono essere dotati di sensore crepuscolare, che ne permette l’accensione automatica al calar del sole e lo spegnimento all’alba.

Se si desidera esercitare il massimo controllo sull’illuminazione è bene valutare l’uso di segnapasso LED regolabili, che dosano l’intensità luminosa in base alle esigenze e al tipo di atmosfera che si desidera creare.

Di norma per illuminare le zone esterne ci si serve di segnapasso di dimensioni più grandi rispetto a quelli utilizzati negli ambienti casalinghi.