Tor 5 consigli per creare una presentazione per un cliente

Fare presentazioni accattivanti e pertinenti è essenziale, sia che tu stia presentando un potenziale cliente o presentando i risultati e le iniziative dell’account a uno affermato. Attraverso la presentazione, il venditore può dimostrare sinteticamente al cliente il valore del proprio lavoro.

Qual è la durata ideale della presentazione al cliente?

Partendo dal presupposto che la concisione è fondamentale, l’incontro durerà 30 minuti, di cui 10 minuti dedicati alla demo e 5 minuti per le presentazioni. Hai quindici minuti per presentare la tua presentazione aziendale. Per un primo incontro, ciò equivale a solo sette o otto diapositive da due minuti ciascuna! La consegna delle diapositive non dovrebbe richiedere più di 20 minuti, anche se hai un’ora.

Come fare una presentazione? Una presentazione avvincente guida il pubblico attraverso tre capitoli:

Copri le prime due mosse, “Perché comprare qualcosa?” e “Perché adesso?” per coinvolgere i potenziali clienti nella questione, incoraggiarli a comunicare e avviare una conversazione sugli obiettivi aziendali e sulla soluzione attuale che stanno utilizzando. Un approccio nuovo: questa è l’occasione per la tua azienda di dimostrare di essere un leader di pensiero nella ricerca di una soluzione. La tua risposta originale: mostra al potenziale cliente una demo del prodotto per dimostrare come funziona la tua soluzione e offrire la prova che mantiene il valore promesso.

Utilizza i primi sette-otto punti di ciascun paragrafo per costruire i titoli delle tue diapositive.

Assicurati che sia facile convertire PPT in PDF. Perché? Perché i PDF mantengono i caratteri, il layout e la formattazione originali della presentazione su tutte le piattaforme e tutti i dispositivi. Ciò garantisce che, indipendentemente dal software o dal sistema operativo utilizzato dall’utente, la tua presentazione apparirà uguale.

Consigli utili

1. Consultare il cliente per un consiglio prima di iniziare

Mentre redigi la presentazione, consulta il cliente per determinare quale contenuto è necessario. Racconta una storia basata sui suggerimenti del cliente invece di una presentazione molto astratta che espone molte idee. Non dimenticare la possibilità di convertire la presentazione da PowerPoint a PDF poiché è anche un’opzione importante.

2. Enumerare fin dall’inizio le principali conclusioni

Nelle tue presentazioni, dovresti narrare una storia, ma dovresti anche iniziare con una sinossi. In questo riepilogo è possibile utilizzare elenchi puntati o elementi rapidi che forniscono una panoramica a livello esecutivo. L’idea è quella di fornire a chiunque abbia solo il tempo di elaborare le informazioni più importanti una prospettiva a volo d’uccello di ciò che sta accadendo.

3. Assicurati che non ci siano troppe diapositive

Sebbene questo consiglio sia applicabile a tutte le presentazioni, è particolarmente pertinente alle presentazioni dei clienti. Le diapositive spesso contengono un numero eccessivo di elenchi puntati, un numero eccessivo di foto o grafici e diagrammi poco chiari. Ricorda che le informazioni della tua presentazione verranno fornite in un formato statico e affidabile se esegui la conversione da PPT a PDF.

Non c’è problema se la tua presentazione termina con 50 diapositive anziché 40.

4. Includi solo le informazioni essenziali

Ha senso includere dati in qualsiasi presentazione. Puoi includere statistiche sulle prestazioni precedenti o metriche relative ai progetti che desideri provare. In ogni scenario, la tua presentazione con la possibilità di convertire PPT in PDF conterrà inevitabilmente una sorta di dati. Quali informazioni contano diventa quindi la domanda.

5. Ispira il tuo cliente a parlare

Vuoi impressionare il cliente con le tue scoperte e i tuoi consigli dopo aver dedicato una notevole quantità di tempo e impegno alla realizzazione di una presentazione. Anche se è ammirevole voler impressionare, ricorda di fare delle pause occasionali per consentire ai tuoi clienti di esprimere eventuali dubbi e offrire le loro opinioni.

Osservazioni conclusive

Sebbene le presentazioni ai clienti siano generalmente considerate dispendiose in termini di tempo e un po’ noiose, in realtà rappresentano un’opportunità. Puoi interagire con il cliente e presentare il tuo lavoro per vedere come entrambi potete migliorare. Le tue relazioni prospereranno se presterai maggiore attenzione alle tue presentazioni.

