BORGOSESIA – La giornata di sabato 11 luglio porterà condizioni meteorologiche variabili su Borgosesia e sulla Valsesia. Dopo un avvio caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto sui rilievi, mentre in serata sono attesi ampi rasserenamenti. In città non sono previste piogge, anche se l’instabilità pomeridiana interesserà alcune aree del Piemonte. Le temperature resteranno estive, con 31°C di massima, mentre permane l’allerta afa.

Mattinata tra schiarite e nubi sparse

Il risveglio sarà accompagnato da un cielo variabile, con alternanza tra sole e annuvolamenti che lasceranno comunque spazio a lunghi momenti di bel tempo. La temperatura minima sarà di 21°C, ideale per iniziare la giornata con un clima ancora gradevole. I venti deboli da Nord-Nordovest manterranno una leggera ventilazione nelle prime ore del mattino.

Pomeriggio più caldo con instabilità sui rilievi

Nel corso del pomeriggio il caldo si farà sentire maggiormente, con la temperatura massima che raggiungerà i 31°C. Le condizioni di afa saranno più evidenti nelle ore centrali della giornata. Su Borgosesia il tempo dovrebbe rimanere generalmente asciutto, mentre sulle aree alpine e pedemontane circostanti non si esclude lo sviluppo di rovesci o temporali, destinati comunque a esaurirsi entro la sera. I venti moderati da Sud-Sudovest accompagneranno la seconda parte della giornata.

Serata con ampi rasserenamenti

Dopo l’eventuale instabilità che interesserà soprattutto i rilievi, il cielo tenderà a schiarirsi rapidamente. La serata sarà caratterizzata da ampie aperture, clima più piacevole e condizioni favorevoli per eventi e attività all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 12 luglio: giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature gradevoli;

giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature gradevoli; Lunedì 13 luglio: condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e clima estivo;

condizioni poco nuvolose, con tempo stabile e clima estivo; Martedì 14 luglio: ancora poco nuvoloso, senza variazioni significative e con prevalenza di tempo asciutto.

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