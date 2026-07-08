BORGOSESIA – L’anticiclone continua a garantire condizioni di stabilità anche sulla Valsesia, dove giovedì 9 luglio sarà una giornata tipicamente estiva. Su Borgosesia prevarranno sole e cieli sereni o poco nuvolosi, senza rischio di precipitazioni e con temperature in aumento. La massima raggiungerà i 33°C, mentre resterà in vigore l’allerta afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Tra venerdì e sabato il tempo tenderà però a diventare gradualmente più variabile.

Mattino: cielo sereno e aria ancora piacevole

La giornata si aprirà con tempo stabile e ampie schiarite su Borgosesia e sull’intera Valsesia. Il sole sarà protagonista fin dalle prime ore e garantirà condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima gradevole durante la mattinata.

Pomeriggio: estate piena con massime fino a 33°C

Nel corso del pomeriggio il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con condizioni atmosferiche stabili e nessuna possibilità di pioggia. La temperatura massima toccherà i 33°C, accompagnata da una sensazione di caldo accentuata dall’afa. I venti moderati da Sud-Sudest garantiranno un leggero ricambio d’aria, ma non saranno sufficienti ad attenuare il caldo nelle ore centrali. Sarà quindi consigliabile limitare le attività fisiche più intense e mantenere una corretta idratazione.

Sera: condizioni ancora stabili e clima mite

Anche dopo il tramonto il tempo resterà asciutto e stabile, con cieli in prevalenza sereni. Le temperature caleranno lentamente, favorendo una serata piacevole senza fenomeni di rilievo. Non sono previste precipitazioni.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 10 luglio: tempo variabile, con nuvolosità in aumento ma ancora poche occasioni per precipitazioni;

tempo variabile, con nuvolosità in aumento ma ancora poche occasioni per precipitazioni; Sabato 11 luglio: giornata variabile, con possibilità di deboli piogge, soprattutto tra pomeriggio e sera;

giornata variabile, con possibilità di deboli piogge, soprattutto tra pomeriggio e sera; Domenica 12 luglio: ritorno del sole, con condizioni nuovamente stabili e temperature gradevoli.

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