BORGOSESIA – La giornata di venerdì 10 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni tipicamente estive su Borgosesia e sull’intera Valsesia. L’alta pressione continuerà infatti a garantire tempo stabile, con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata e soltanto qualche addensamento in serata. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature si manterranno elevate ma senza eccessi, con una massima di 32°C e una minima di 22°C. Il fine settimana, invece, potrebbe aprirsi con un temporaneo aumento dell’instabilità.

Mattino soleggiato e clima gradevole

Le prime ore della giornata vedranno prevalere il sole su tutto il territorio di Borgosesia. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, offrendo condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto. La temperatura minima si attesterà sui 22°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest garantiranno una ventilazione piacevole durante la mattinata.

Pomeriggio estivo con temperature fino a 32°C

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile, con soltanto qualche nube sparsa destinata a non compromettere il predominio del sole. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, accompagnata da un clima tipicamente estivo ma senza particolari criticità. I venti moderati da Sud-Sudovest favoriranno un leggero ricambio d’aria, rendendo più sopportabile il caldo.

Serata con nuvolosità in aumento

Con l’avvicinarsi della sera la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare leggermente, in linea con il graduale ingresso di aria più umida sul Piemonte. Nonostante questo cambiamento, non sono previste piogge sulla Valsesia durante la giornata di venerdì.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 11 luglio: possibile pioggia leggera, con una maggiore variabilità soprattutto nelle ore centrali della giornata;

possibile pioggia leggera, con una maggiore variabilità soprattutto nelle ore centrali della giornata; Domenica 12 luglio: ritorno del sole, con condizioni nuovamente stabili e temperature gradevoli;

ritorno del sole, con condizioni nuovamente stabili e temperature gradevoli; Lunedì 13 luglio: ancora tempo soleggiato, ideale per le attività all’aria aperta.

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