BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano per domani, venerdì 17 aprile, una giornata caratterizzata da variabilità nelle prime ore, seguita da un progressivo miglioramento fino a cieli sereni in serata. Il contesto resta quello di un campo di alta pressione sul Nord-Ovest, capace di garantire stabilità e assenza di fenomeni significativi. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una massima di 22°C e minima di 13°C, mentre lo zero termico salirà fino a 3102 metri, segnale di aria più mite anche in quota. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: nubi sparse e atmosfera variabile

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto di variabilità tipica delle ore mattutine primaverili. Il sole riuscirà comunque a filtrare, regalando momenti luminosi soprattutto tra la tarda mattinata e le prime ore centrali della giornata. I venti saranno moderati dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere l’aria relativamente fresca nelle prime ore, ma senza particolari disagi.

Pomeriggio: schiarite sempre più ampie

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità, con cieli via via più aperti. Le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi grazie alla presenza dell’alta pressione. Le temperature raggiungeranno il picco massimo attorno ai 22°C, offrendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti meridionali, mantenendosi moderati da Sud, ma senza influire negativamente sulla percezione termica.

Sera: ritorno del sereno e atmosfera stabile

In serata il miglioramento sarà completo: cieli sereni o poco nuvolosi accompagneranno le ore notturne, con un’atmosfera stabile e asciutta. Il contesto sarà quindi ideale per chi ha in programma attività serali, grazie all’assenza di precipitazioni e alla buona visibilità.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 18 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi, ma senza fenomeni rilevanti;

giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi, ma senza fenomeni rilevanti; Domenica 19 aprile: aumento dell’instabilità con possibili piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata;

aumento dell’instabilità con possibili piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata; Lunedì 20 aprile: ritorno a condizioni più stabili, con tempo soleggiato e clima gradevole.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook