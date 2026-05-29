BORGOSESIA – L’ultimo weekend di maggio si aprirà con condizioni meteorologiche generalmente favorevoli su Borgosesia e sull’intera Valsesia. L’alta pressione continuerà infatti a garantire una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampie schiarite e temperature decisamente superiori alle medie stagionali, regalando un assaggio d’estate ormai sempre più concreto. Le previsioni per sabato 30 maggio indicano una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata, con soltanto qualche annuvolamento nelle ore centrali e pomeridiane. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo in vigore sul territorio.

Mattinata: sole prevalente e clima già molto mite

Le prime ore del giorno vedranno la presenza di cieli poco nuvolosi o sereni, con condizioni ideali per chi ha in programma attività all’aperto, passeggiate o escursioni verso le località montane della Valsesia. La temperatura minima si attesterà intorno ai 18°C, valore piuttosto elevato per il periodo, mentre i venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, senza particolari effetti sul comfort atmosferico. L’atmosfera risulterà stabile e gradevole fin dal mattino, con un rapido aumento delle temperature dopo l’alba.

Pomeriggio: caldo estivo e qualche nube sulle montagne

Durante le ore centrali della giornata il sole continuerà a dominare lo scenario meteorologico, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. La massima raggiungerà i 30°C, rendendo il pomeriggio pienamente estivo. Qualche addensamento nuvoloso potrà svilupparsi soprattutto lungo i rilievi alpini e prealpini della Valsesia, ma senza conseguenze rilevanti sul piano meteorologico. Lo zero termico salirà fino a 3.888 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche alle quote più elevate. I venti tenderanno a disporsi da Sud nel corso del pomeriggio, mantenendosi comunque moderati.

Serata: tempo asciutto e condizioni ancora favorevoli

Nel corso della serata le condizioni atmosferiche resteranno generalmente stabili. Gli addensamenti sviluppatisi nelle ore pomeridiane tenderanno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Il cielo si presenterà poco nuvoloso e il clima rimarrà gradevole anche dopo il tramonto grazie alle temperature ancora miti. Non sono attesi fenomeni precipitativi e la ventilazione continuerà a mantenersi debole. Si prospetta quindi una serata ideale per eventi, manifestazioni all’aperto e attività ricreative sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 31 maggio: il tempo si manterrà nel complesso discreto, ma nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità. In serata non si escludono locali piogge o brevi rovesci;

il tempo si manterrà nel complesso discreto, ma nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità. In serata non si escludono locali piogge o brevi rovesci; Lunedì 1 giugno: l’atmosfera diventerà più instabile. Il passaggio di correnti più umide potrebbe favorire la formazione di temporali sparsi, soprattutto durante il pomeriggio e la sera;

l’atmosfera diventerà più instabile. Il passaggio di correnti più umide potrebbe favorire la formazione di temporali sparsi, soprattutto durante il pomeriggio e la sera; Martedì 2 giugno: Festa della Repubblica, si prevede una giornata più variabile con possibilità di piogge deboli e intermittenti, alternate a schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook