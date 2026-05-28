BORGOSESIA – Ultimo venerdì di maggio all’insegna del bel tempo sulla Valsesia e sul territorio di Borgosesia, dove l’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico garantendo una giornata stabile, asciutta e caratterizzata da temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 sono previsti infatti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con soltanto qualche innocuo addensamento nelle prime ore del mattino e lungo le aree montane della provincia. Non sono previste precipitazioni e il contesto atmosferico resterà generalmente tranquillo per tutta la giornata. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 18°C, confermando un clima ormai pienamente estivo anche durante le ore serali e notturne. Lo zero termico salirà fino a circa 3774 metri, mantenendosi molto elevato anche sui rilievi alpini del Piemonte nord-orientale. I venti saranno deboli da Nord al mattino e moderati da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo prevista sulla Valsesia.

Mattino stabile e luminoso sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni meteo generalmente stabili su Borgosesia e sulle principali località della Valsesia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite già dalle prime ore del mattino. Le temperature minime resteranno piuttosto miti per il periodo, mantenendosi intorno ai 18 gradi anche nelle aree di fondovalle. La ventilazione debole dai quadranti settentrionali contribuirà a mantenere un clima gradevole soprattutto nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio caldo ma senza eccessi

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico sul Borgosesiano. Le temperature raggiungeranno i 30 gradi, regalando una giornata dal sapore decisamente estivo. Nonostante il caldo, la presenza di brezze moderate da Sudest renderà il clima leggermente più sopportabile rispetto alle giornate più afose registrate nei giorni precedenti. Sulle aree alpine e prealpine non si esclude qualche nube in più durante le ore centrali della giornata, ma senza fenomeni associati.

Sera tranquilla e clima mite

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni stabili e asciutte su Borgosesia. I cieli resteranno poco nuvolosi e le temperature continueranno a mantenersi gradevoli anche dopo il tramonto, favorendo attività all’aperto e passeggiate serali nel centro cittadino e lungo la Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 30 maggio: cieli poco nuvolosi e temperature ancora miti su tutta la Valsesia;

cieli poco nuvolosi e temperature ancora miti su tutta la Valsesia; Domenica 31 maggio: giornata pienamente soleggiata con clima stabile;

giornata pienamente soleggiata con clima stabile; Lunedì 1 giugno: ancora sole prevalente e temperature gradevoli in tutto il territorio.

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