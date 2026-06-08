BORGOSESIA – Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni prevalentemente stabili e temperature gradevoli, il tempo sul territorio valsesiano mostrerà qualche segnale di variabilità nella giornata di martedì 9 giugno 2026. Non si tratterà di un vero peggioramento, ma di una fase temporanea caratterizzata da annuvolamenti più compatti nelle ore centrali della giornata, accompagnati da qualche debole precipitazione. Il quadro meteorologico resterà comunque nel complesso favorevole grazie alla presenza dell’alta pressione che continua a dominare gran parte del Nord Italia. Le precipitazioni attese saranno molto modeste, con accumuli intorno a 1 millimetro, mentre in serata è previsto un rapido ritorno del sole e delle schiarite.

Mattino: avvio di giornata con tempo stabile e clima gradevole

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili su Borgosesia e sulla bassa Valsesia. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18°C, valori particolarmente miti per il periodo e ideali per le attività all’aperto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti sud-orientali, contribuendo a mantenere una sensazione di comfort diffusa. La visibilità sarà buona sia in città sia lungo le principali arterie stradali della valle.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità e qualche debole pioggia

Nel corso delle ore centrali e pomeridiane la situazione atmosferica tenderà a diventare più dinamica. Gli addensamenti nuvolosi risulteranno a tratti più consistenti, soprattutto sulle aree pedemontane e montane che circondano Borgosesia. In questo contesto non si esclude la formazione di deboli piogge intermittenti, fenomeni comunque di breve durata e di scarsa intensità che non dovrebbero creare particolari disagi. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mantenendo un clima piacevole e tipicamente tardo primaverile. I venti saranno moderati da Sud-Est.

Sera: miglioramento rapido e ritorno delle schiarite

Con il passare delle ore serali le eventuali precipitazioni tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Le nubi lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie, riportando condizioni meteorologiche generalmente serene. Lo zero termico salirà fino a circa 3.588 metri, confermando la presenza di aria relativamente mite anche alle quote più elevate della Valsesia. Non sono previste allerte meteo né criticità particolari per il territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 10 giugno: il tempo si presenterà più instabile, con possibilità di qualche pioggia leggera e nuvolosità irregolare nel corso della giornata;

il tempo si presenterà più instabile, con possibilità di qualche pioggia leggera e nuvolosità irregolare nel corso della giornata; Giovedì 11 giugno: è previsto un deciso miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione, con cieli prevalentemente soleggiati e clima gradevole;

è previsto un deciso miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione, con cieli prevalentemente soleggiati e clima gradevole; Venerdì 12 giugno: il sole tornerà protagonista su Borgosesia e in tutta la Valsesia, accompagnato da temperature stabili e condizioni ideali per le attività all’aria aperta.

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