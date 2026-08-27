BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per venerdì 28 agosto 2026 sarà caratterizzato da una giornata inizialmente instabile, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, ma in progressivo miglioramento con il passare delle ore. La circolazione depressionaria tenderà infatti ad allontanarsi, lasciando spazio a un graduale ingresso di aria più secca. La fase più perturbata interesserà soprattutto la mattinata, mentre dal pomeriggio le precipitazioni saranno in attenuazione. In serata sono attese schiarite sempre più ampie, fino a cieli sereni o poco nuvolosi. A Borgosesia la temperatura oscillerà tra una minima di 21°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino, per poi provenire da Est nel pomeriggio. Sono previsti circa 5 millimetri di pioggia e l’allerta indicata riguarda l’afa.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla Valsesia

La giornata inizierà con condizioni decisamente grigie. Su Borgosesia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge. Il quadro sarà più instabile sui rilievi: sulle Alpi settentrionali sono infatti attesi rovesci anche temporaleschi, mentre sulle zone pedemontane e sulla pianura le precipitazioni saranno generalmente più deboli. La temperatura minima si attesterà intorno ai 21°C. La ventilazione sarà debole e proverrà da Est-Sudest. Si tratterà quindi della fase più incerta della giornata, con ombrelli ancora utili soprattutto nelle prime ore.

Pomeriggio: piogge in attenuazione e primi segnali di miglioramento

Il tempo inizierà gradualmente a cambiare durante il pomeriggio. L’ingresso di aria più secca favorirà una progressiva attenuazione delle precipitazioni e della nuvolosità. A Borgosesia i fenomeni tenderanno a esaurirsi, mentre le schiarite diventeranno progressivamente più ampie. Sui settori alpini potranno persistere alcune nubi, ma la tendenza generale sarà ormai orientata verso il miglioramento. La temperatura salirà fino a 29°C, mentre i venti resteranno deboli, provenienti da Est.

Sera: ampie schiarite e ritorno del sereno

Il miglioramento diventerà evidente nelle ore serali. Dopo una prima parte di giornata decisamente nuvolosa, la copertura tenderà a dissolversi lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sulle montagne i fenomeni saranno in rapido esaurimento. Per Borgosesia si prospetta quindi una serata asciutta e decisamente più tranquilla rispetto al mattino. Lo zero termico sarà intorno ai 4.163 metri, mentre la ventilazione resterà debole.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 29 agosto: dopo il passaggio perturbato di venerdì, il tempo è atteso soleggiato, con un netto miglioramento su Borgosesia e in Valsesia;

dopo il passaggio perturbato di venerdì, il tempo è atteso soleggiato, con un netto miglioramento su Borgosesia e in Valsesia; Domenica 30 agosto: la stabilità dovrebbe proseguire, con prevalenza di sole e condizioni favorevoli per le attività all’aperto;

la stabilità dovrebbe proseguire, con prevalenza di sole e condizioni favorevoli per le attività all’aperto; Lunedì 31 agosto: anche l’inizio della nuova settimana si prospetta positivo, con tempo soleggiato e poche nubi.

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