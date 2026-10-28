BORGOSESIA – L’alta pressione garantirà condizioni meteorologiche stabili a Borgosesia nella giornata di giovedì 29 ottobre, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e nessuna pioggia prevista. Le temperature raggiungeranno una massima di 18°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 7°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Lo zero termico si collocherà intorno ai 3.002 metri e non sono segnalate allerte meteo. Qualche addensamento nuvoloso potrebbe comparire in serata, ma senza un peggioramento significativo atteso.

Mattino: temperature fresche e cielo poco nuvoloso

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da un clima fresco, con temperature minime intorno ai 7°C. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, senza fenomeni meteorologici rilevanti. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi attesi. Le condizioni resteranno stabili su Borgosesia e nelle aree circostanti, con assenza di precipitazioni.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 18°C

Nel corso del pomeriggio prevarranno le schiarite, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, portando condizioni relativamente miti nelle ore centrali rispetto al mattino. La ventilazione sarà debole da Sudest. Non sono attese piogge e il quadro meteorologico rimarrà nel complesso stabile, grazie alla presenza dell’alta pressione.

Sera: possibili addensamenti, ma senza pioggia

In serata il cielo potrebbe presentare qualche nube in più rispetto alle ore centrali, pur mantenendo condizioni generalmente tranquille. Gli eventuali addensamenti non risultano associati a precipitazioni nelle indicazioni disponibili. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, riportando un clima più fresco. Non sono segnalate allerte meteo per giovedì 29 ottobre.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 30 ottobre: nuvolosità variabile, con nubi più diffuse e possibili schiarite;

nuvolosità variabile, con nubi più diffuse e possibili schiarite; Sabato 31 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni più soleggiate;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni più soleggiate; Domenica 1° novembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati