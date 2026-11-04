BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, giovedì 5 novembre, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente asciutta, con nubi sparse alternate a schiarite e temperature tipicamente autunnali. Nonostante le infiltrazioni umide che interesseranno il Piemonte, sulla città valsesiana non sono previste precipitazioni. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 8°C e una massima di 12°C. I venti saranno deboli da Sud al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.174 metri. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e temperatura minima di 8°C

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da una nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo potrà presentarsi a tratti grigio, ma non sono previste piogge sulla città. La temperatura minima sarà di 8°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud. Il quadro meteorologico resterà dunque stabile, anche se la presenza delle nuvole limiterà le occasioni di sole. L’atmosfera sarà quella tipica di una giornata autunnale, senza particolari criticità.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nuvole e massima di 12°C

Nel corso del pomeriggio la situazione non dovrebbe subire cambiamenti sostanziali. Le nubi continueranno ad alternarsi a momenti di maggiore apertura, con condizioni asciutte e assenza di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre i venti ruoteranno da Sud-Sudovest, mantenendosi deboli. Sarà quindi un pomeriggio fresco ma relativamente tranquillo, senza fenomeni di rilievo sul territorio valsesiano.

Sera: nuvolosità variabile e nessuna pioggia in arrivo

In serata il cielo continuerà a presentare nubi sparse alternate a schiarite. Non sono indicati peggioramenti significativi né fenomeni precipitativi per Borgosesia. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, mentre la ventilazione resterà debole. La giornata si concluderà quindi senza particolari criticità: nessuna pioggia prevista e nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 6 novembre: possibile arrivo di piogge leggere;

possibile arrivo di piogge leggere; Sabato 7 novembre: tempo variabile, con possibilità di deboli precipitazioni;

tempo variabile, con possibilità di deboli precipitazioni; Domenica 8 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso.

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