Tra il 14 settembre e il 15 novembre 425 corse di Sun non sono state effettuate. I dati sono stati presentati dall’amministratore unico Paolo Pepe durante l’audizione del 19 novembre in commissione consiliare e riferiti da La Stampa. Pepe ha ricondotto le difficoltà soprattutto alla disponibilità di autisti e alle assenze per malattia. Per affrontare il problema, ha annunciato nuove assunzioni e interventi sul servizio, alcuni ancora in fase di valutazione.

L’audizione si è svolta nell’ambito dell’aggiornamento sul prolungamento del servizio e sul piano industriale 2026-2031. La convocazione della prima commissione consiliare fissava la seduta per il 19 novembre e indicava all’ordine del giorno anche la situazione generale della società.

Le cancellazioni si sono concentrate in alcune settimane

Secondo il resoconto dei dati presentati, le corse non effettuate sono state 191 a settembre, 192 a ottobre e 42 nella prima metà di novembre. Delle cancellazioni di settembre, 158 si sono concentrate tra il 14 e il 20: in quella settimana la regolarità del servizio è stata indicata al 95,878%, con 158 corse saltate su 3.833. Tra il 19 e il 25 ottobre sono state soppresse 103 corse, pari al 2,698%.

Per il periodo dall’inizio del 2026 Pepe ha riferito una regolarità del 99,410%, che l’azienda considera entro i parametri contrattuali. Il dato complessivo non esclude le criticità registrate in singole settimane: tra il 2 e l’8 novembre le cancellazioni sono state 6, mentre tra il 9 e il 15 sono state 36. Per la puntualità non sono stati forniti numeri.

Assunzioni previste, autobus più capienti ancora da valutare

Pepe ha annunciato quattro assunzioni entro la fine di novembre e altre dieci in primavera, dopo il primo ciclo di formazione della Sun Academy. Ha inoltre riferito che un accordo sindacale consente di impiegare, in caso di necessità, quattro dipendenti già in possesso della patente e assegnati ad altri servizi. Si tratta di misure annunciate, il cui effetto dipenderà dall’attuazione.

Per ridurre il sovraccarico segnalato sulle corse scolastiche, Sun sta valutando l’acquisto di quattro autobus usati da 18 metri, già individuati sul mercato, in sostituzione di alcuni mezzi più piccoli. Secondo quanto riferito in commissione, il possibile impiego è previsto entro 60-90 giorni: non è quindi una misura già operativa.

Le prime rilevazioni sulle corse serali

In commissione sono stati presentati anche dati sull’uso delle nuove corse serali. Nella rilevazione effettuata dal 14 settembre al 9 ottobre, alla stazione di Novara, tra le 21 e le 22 nei giorni feriali, i passeggeri saliti sono stati in media 40 nella prima settimana, 63,8 nella seconda, 72,2 nella terza e 68 nella quarta; il picco è stato di 95 il 9 ottobre. Il resoconto segnala una maggiore frequentazione il giovedì e il venerdì, ma indica che la media raramente supera due passeggeri per corsa.

Pepe ha commentato che, pur essendo ancora agli inizi, la rilevazione mostra una domanda per il servizio serale. L’azienda sta ragionando sulla possibilità di sostituire il modello attuale, basato sul prolungamento dei percorsi diurni, con tre nuove linee circolari notturne: è un’ipotesi in discussione, non una decisione annunciata.

Il nuovo orario invernale, entrato in vigore il 14 settembre, ha esteso il servizio feriale indicativamente dalle 5 alle 23 e aggiunto oltre 167.000 chilometri annui, secondo la presentazione del servizio pubblicata dal Comune. I dati riferiti in commissione descrivono le difficoltà iniziali nell’assicurare il servizio ampliato; non quantificano però l’effetto dell’estensione sulle corse soppresse. Le prossime verifiche riguarderanno l’attuazione delle assunzioni, l’eventuale ingresso dei bus più capienti e le scelte sul servizio serale.

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