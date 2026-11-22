Stavano tornando a casa dopo avere trascorso la serata a Vercelli, quando il viaggio si è trasformato in tragedia. L’incidente è avvenuto alle 3.35 di oggi, domenica 22 novembre, lungo la strada provinciale 594 nel territorio di Lenta. A bordo dell’Audi Rs3 viaggiavano cinque giovani, quasi tutti minorenni. Il rientro notturno si è concluso in modo drammatico, con l’auto uscita di strada, ribaltata e poi incendiata.

Secondo i primi accertamenti, in quel momento non stava ancora piovendo. Un particolare che potrebbe avere un peso nella ricostruzione della dinamica, ora al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Borgosesia. La vettura avrebbe perso aderenza in piena notte lungo un tratto di provinciale che i ragazzi stavano percorrendo per fare ritorno nel Biellese, dove tutti risiedono o hanno stretti legami.

La vittima è Giovanni Valenzisi, 17 anni

La vittima dell’incidente è Giovanni Valenzisi, 17 anni, residente a Biella. Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo, lasciando sgomento tra quanti, nelle prime ore del mattino, hanno appreso la notizia. Il suo nome dà ora un volto alla tragedia che ha segnato questa notte sulle strade del Vercellese.

Molto gravi anche le condizioni di uno degli altri occupanti dell’auto, un venticinquenne, trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Altri due giovani, un diciottenne originario della provincia di Salerno e un suo coetaneo di Biella, sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. Un altro ferito è stato portato a Biella in codice verde.

L’ipotesi dell’alta velocità e l’indagine aperta

La dinamica esatta del sinistro è ancora in fase di approfondimento, ma una prima ricostruzione porta a ipotizzare che il conducente possa avere perso il controllo della vettura a causa della velocità sostenuta. Alla guida dell’Audi, secondo quanto emerso, c’era M. S. A., 21 anni, di Biella. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni fase dello schianto, anche per chiarire come si sia sviluppato il successivo incendio del mezzo.

Il giovane al volante è stato indagato a piede libero dalla Procura di Vercelli per omicidio stradale. Si tratta, al momento, di un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta aperta per accertare responsabilità e circostanze dell’accaduto. L’indagine dovrà definire con precisione le cause che hanno portato l’auto a ribaltarsi mentre percorreva la provinciale, nel tratto interessato dal tragico incidente di Lenta.

Tutti molto giovani, tutti legati al Biellese

L’episodio ha colpito in modo particolare anche per l’età dei ragazzi coinvolti. Dei cinque occupanti dell’auto, quattro sono minorenni o comunque giovanissimi, compresi tra i 15 e i 21 anni. Tutti risultano biellesi oppure con legami diretti con il Biellese. Un gruppo di amici stava semplicemente tornando a casa, dopo alcune ore trascorse insieme, prima che il viaggio si interrompesse all’improvviso.

La tragedia di Lenta lascia dietro di sé dolore e molti interrogativi. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi sulle condizioni dei feriti e sui rilievi eseguiti dai carabinieri. Intanto resta il peso di una notte che ha spezzato una giovane vita e sconvolto più famiglie. La provinciale 594 si è trasformata in un teatro di morte, lungo il percorso che avrebbe dovuto riportare i ragazzi verso casa.

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