Un anno di incontri, libri e nuove conoscenze. Nei giorni scorsi il Silent Book Club Borgosesia ha festeggiato il suo primo compleanno nella biblioteca comunale Dionisotti di Romagnano Sesia, raggiungendo un traguardo significativo: dai 13 partecipanti del primo appuntamento ai 45 presenti all’ultima iniziativa. Una crescita che testimonia il successo della proposta e la nascita di una comunità unita dalla passione per la lettura.

L’avventura era cominciata il 25 ottobre 2025 al bar Italia di Borgosesia, dove si era svolto il primo incontro. Alla base del progetto un’idea semplice: ritrovarsi per leggere insieme, ciascuno il proprio libro, senza obblighi e senza giudizi. Una formula che nel corso dei mesi ha conquistato sempre più persone, trasformando quello che era un piccolo gruppo in una realtà capace di coinvolgere appassionati di tutto il territorio.

Il piacere di leggere e di conoscere nuove persone

Il pomeriggio organizzato a Romagnano per celebrare l’anniversario ha rispettato la formula che caratterizza gli appuntamenti del Silent Book Club. Prima il tempo dedicato alla lettura individuale, condividendo uno spazio e un’atmosfera comuni, poi un momento di confronto per scambiarsi impressioni e raccontare le proprie esperienze, infine un’occasione conviviale tra chiacchiere e sorrisi.

Il successo dell’iniziativa sta proprio nella capacità di unire due dimensioni apparentemente distanti: il piacere di immergersi nelle pagine di un libro e quello di conoscere persone nuove. La partecipazione alla festa ha confermato quanto la lettura possa diventare un’occasione di socializzazione. Anche alcuni degli appassionati che non hanno potuto essere presenti hanno voluto manifestare la propria vicinanza attraverso messaggi e telefonate.

Un progetto cresciuto grazie alla collaborazione del territorio

La festa di compleanno è stata anche l’occasione per ripercorrere il cammino compiuto e ringraziare quanti hanno contribuito alla crescita del gruppo. Un percorso reso possibile dalla collaborazione di biblioteche e musei che hanno ospitato gli appuntamenti, Comuni, associazioni e attività commerciali che hanno messo a disposizione spazi e risorse per sostenere l’iniziativa culturale.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle testate giornalistiche che hanno raccontato le attività del gruppo, contribuendo a raggiungere nuovi lettori. Un grazie particolare è andato al Comune di Romagnano e al consigliere comunale Paolo Feccia, che hanno collaborato all’organizzazione della festa, mettendo a disposizione un’intera ala della biblioteca comunale Dionisotti per il pomeriggio dedicato alla lettura e alla condivisione.

La sorpresa di una bambina: una poesia per il Silent Book Club

Tra i momenti più emozionanti della giornata c’è stata la presentazione di una poesia composta da una giovane alunna della scuola primaria proprio per il Silent Book Club. I versi della bambina hanno rappresentato una gradita sorpresa per tutti i presenti, testimoniando come l’amore per i libri e per le parole possa coinvolgere generazioni differenti e creare occasioni di incontro anche tra grandi e piccoli.

Nel corso del pomeriggio il gruppo ha voluto ringraziare anche Alessia per la sua generosità, Carla e tutti coloro che hanno partecipato alla festa o hanno manifestato il proprio affetto, anche da lontano. A dodici mesi dal primo incontro al bar Italia, quello che è cresciuto non è soltanto il numero dei partecipanti, ma soprattutto il senso di appartenenza a una comunità che ha trovato nei libri un motivo per stare insieme.

I prossimi appuntamenti: letture e scambio di libri a Grignasco

Il primo compleanno non rappresenta un punto d’arrivo per il Silent Book Club Borgosesia, che guarda già alle prossime iniziative con il desiderio di coinvolgere nuovi appassionati. Il calendario prevede un incontro venerdì 27 novembre alle 20.30 a Grignasco, ospitato nella sede dell’agenzia Monte Rosa Viaggi. Un’altra occasione per condividere il piacere della lettura e accogliere nuovi partecipanti.

Sabato 5 dicembre, invece, tornerà il “Book Swap Party”, l’iniziativa dedicata allo scambio di libri, che sarà ospitata nella biblioteca di Grignasco. Prosegue così un percorso che, nel giro di un anno, ha saputo allargare i propri confini e trasformare la passione per i libri in nuovi legami. Perché il libro resta il punto di partenza, ma pagina dopo pagina cresce anche il piacere di ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità.

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