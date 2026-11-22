Un nuovo agente di polizia locale ha preso servizio da qualche giorno a Serravalle Sesia. Si tratta di Ivan Testa, giovane originario di Invorio, chiamato a raccogliere il testimone di Francesca Monteleone, che nelle scorse settimane aveva lasciato il proprio incarico. Un nuovo volto entra così nella vita quotidiana del paese, garantendo la continuità di un servizio importante per la cittadinanza.

L’amministrazione comunale si era attivata subito dopo la partenza della precedente agente per individuare una figura che potesse sostituirla. Con l’arrivo di Testa, il servizio di polizia locale può proseguire la propria attività sul territorio. Il giovane vigile ha già iniziato a conoscere Serravalle, prendendo confidenza con le strade, gli uffici e le esigenze della comunità.

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Il benvenuto dell’amministrazione comunale

A esprimere soddisfazione per il nuovo ingresso è il vice sindaco Guido Bondonno, che sottolinea l’importanza di aver trovato una persona disponibile ad assumere l’incarico. «È un ragazzo giovane, di Invorio – spiega -. Siamo davvero molto contenti che abbia iniziato questo percorso e speriamo di cuore che possa trovarsi bene». Un’accoglienza positiva per il nuovo agente, che si trova all’inizio della sua esperienza nel Comune.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire ai cittadini un punto di riferimento stabile per le numerose attività che fanno capo alla polizia locale. Dalla vigilanza sulle strade alla gestione delle problematiche quotidiane, il lavoro dell’agente riguarda diversi aspetti della vita del paese. La presenza sul territorio rappresenta un elemento fondamentale per mantenere un rapporto diretto con i residenti.

Un nuovo volto tra le strade di Serravalle

In questi primi giorni Ivan Testa ha cominciato a familiarizzare con la realtà cittadina e con i compiti che lo attendono. Qualche residente potrebbe averlo già incontrato durante il servizio, tra gli uffici comunali e le vie del centro. Il contatto quotidiano con le persone sarà parte integrante del suo lavoro, accanto alle attività di controllo e vigilanza.

La figura dell’agente di polizia locale non si limita infatti alla gestione della viabilità o al rispetto delle disposizioni comunali. In una realtà come Serravalle svolge anche una funzione di ascolto e di supporto. Conoscere il territorio e costruire rapporti di fiducia permette di affrontare con maggiore efficacia le situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni.

Il nuovo agente: “Mi sto trovando molto bene”

Ivan Testa prende il posto di Francesca Monteleone, che aveva iniziato a lavorare a Serravalle nel 2022 e ha lasciato l’incarico nelle scorse settimane. Per il suo successore si apre una nuova esperienza professionale, con la possibilità di inserirsi progressivamente nella comunità. Le prime impressioni sembrano già incoraggianti, come conferma lo stesso agente parlando di questi giorni iniziali.

«Ho iniziato da poco in paese e mi sto trovando molto bene – racconta Ivan Testa -. Ringrazio tutti per il supporto e l’appoggio». Parole semplici che testimoniano un’accoglienza positiva e la volontà di affrontare al meglio il nuovo incarico. Per Serravalle comincia così un nuovo capitolo nel servizio di polizia locale, con l’auspicio di costruire un rapporto duraturo tra il giovane agente e i cittadini.

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