Lo storico albergo ristorante Noveis di Caprile cerca un nuovo gestore. Il locale, conosciuto per la cucina piemontese e l’ospitalità montana, è chiuso da settembre, quando si è conclusa l’attività della precedente gestione. Ora le proprietarie sono alla ricerca di qualcuno che voglia raccogliere il testimone e riportare in vita questo angolo di Valsessera, da decenni meta di turisti ed escursionisti.

La struttura rappresenta un pezzo di storia del territorio, legato ai ricordi di tante famiglie che negli anni hanno trascorso le domeniche all’alpe di Noveis, tra il profumo della polenta concia e le passeggiate verso la vicina chiesetta alpina. Un luogo immerso nella natura a 1.200 metri di altitudine, in una località che in alcuni testi del passato è stata definita la “Svizzera del Biellese”.

L’appello delle proprietarie: «Speriamo che qualcuno si faccia avanti»

Proprietarie dell’albergo ristorante sono Ivana Morano e le figlie Michela e Stefania Piga, che nel corso degli anni hanno dedicato particolare attenzione agli ambienti della struttura. L’arredamento riflette il loro amore per la tradizione montana, senza rinunciare alle comodità moderne. Adesso il desiderio è quello di trovare una persona motivata a rilanciare l’attività e a valorizzare le caratteristiche del luogo.

«Abbiamo sempre cercato di mantenere in vita questo angolo di Valsessera – spiegano le proprietarie –. Si tratta di un luogo di pace in mezzo alla natura, “rifugio dell’anima” per chiunque cercasse pace a 1.200 metri di altitudine. Vederlo chiuso è motivo di tristezza e quindi cerchiamo qualcuno di motivato che lo gestisca e porti avanti questa tradizione. Speriamo davvero che qualcuno si faccia avanti».

Un punto di riferimento per alpini, partigiani e famiglie

Nel corso dei decenni l’albergo ristorante Noveis non è stato soltanto un punto di ristoro per chi raggiungeva la montagna, ma anche un luogo di incontro per l’intera comunità. Tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato la vita del locale c’è la manifestazione partigiana organizzata dal Comune di Caprile con l’Anpi al vicino monumento ai caduti, che si concludeva con il pranzo al ristorante.

La struttura ha rappresentato un punto di riferimento anche in occasione della tradizionale fiaccolata degli alpini, grazie alla vicinanza della chiesetta alpina, oltre che per numerose altre iniziative promosse dalle associazioni del territorio. Una storia fatta di incontri, convivialità e tradizioni che le proprietarie vorrebbero continuare a custodire attraverso la riapertura dell’attività ricettiva.

Una storia iniziata negli anni Quaranta e Cinquanta

A ripercorrere le origini dell’albergo ristorante Noveis è Michela Piga, una delle proprietarie: «La storia dell’albergo ristorante nasce negli anni Quaranta-Cinquanta, quando ad aprire il locale è stata la famiglia di Giacomino Angelino Catella. Persona molto stimata, era riuscita a far conoscere questo angolo di Valsessera ricco di natura e pace».

La svolta successiva arrivò alla fine degli anni Ottanta, quando la struttura passò alla famiglia Piga. «Nel 1989 a comprare l’albergo ristorante è stato mio papà Elvio – prosegue Michela –. Da allora è di proprietà della nostra famiglia e viene dato in gestione per continuare a essere un punto di riferimento per questa nostra zona montana».

Come avere informazioni per la gestione dell’albergo Noveis

La ricerca di un nuovo gestore rappresenta dunque una tappa importante per il futuro di una struttura che ha accompagnato la storia turistica dell’alpe di Noveis. Le proprietarie auspicano di trovare qualcuno che sappia valorizzarne le potenzialità, offrendo nuovamente ospitalità e ristoro a chi frequenta la montagna e contribuendo a mantenere vivo un luogo caro a tante persone.

Chi fosse interessato a conoscere le caratteristiche della struttura e le possibilità di gestione può rivolgersi direttamente alle proprietarie. Per avere informazioni sull’albergo ristorante Noveis è possibile contattare Michela al numero 347.1672590 oppure Stefania al numero 340.6648564. La speranza della famiglia è che il locale possa presto tornare ad accogliere i suoi ospiti.

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